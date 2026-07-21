Familiares de Dafne Zapata exigen avances en la investigación frente a la Fiscalía

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    Familiares de Dafne Zapata exigen avances en la investigación frente a la Fiscalía
    Familiares protestan por el fallecimiento de Dafne Zapata Vanguardia

Además de pedir la atención de las autoridades, la madre de Dafne pide que el caso sea investigado como homicidio

El 21 de julio se reportó que familiares y voluntarios de la menor de edad, Dafne Zapata, protestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Los manifestantes exigieron la atención prioritaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y denunciaron que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, no ha dado avances sobre la investigación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/destapan-abusos-tras-muerte-de-dafne-zapata-en-academia-militar-ME22262196

Según los presentes en la manifestación, la principal exigencia de los familiares son avances en la investigación del fallecimiento de Dafne Zapata, quien murió mientras residía en un campamento militar de verano.

Entre los familiares, destacó la madre de la fallecida, quien se adentró en las instalaciones de la FENAMM para solicitar que todos los exalumnos de la academia, en caso de haber sufrido algún tipo de abuso, lo denuncien ante las autoridades.

No están solos, no tengan miedo. Mi hija murió, me voy a atrever a decir, por todos ustedes. Que esto no quede impune, dijo Alejandra Quintos.

Se ha reportado que, a la par con el caso, exalumnos de la Academia Militarizada de Marina Doentiz han denunciado maltrato físico, verbal y psicológico por parte de la institución.

En la manifestación se exigió cero impunidad para los involucrados en el caso de Dafne Zapata; familiares solicitaron que las autoridades arresten a quienes estuvieron presentes en el campamento cuando la menor de edad falleció. Hasta el momento, nadie ha sido arrestado por la muerte de Dafne Zapata. Según el personal del campamento militar, la víctima se ‘desvaneció’ y había dejado de responder.

El director del Colegio Militarizado Doenitz, Jorge Luis Ponce, aseguró que Dafne Zapata ya tenía síntomas de debilidad y un desvanecimiento desde un día antes de su muerte. Rechazó que hubiera actos de violencia en contra de su persona.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-dafne-zapata-esto-es-lo-que-se-sabe-de-la-muerte-de-la-adolescente-en-campamento-militarizado-en-tamaulipas-HL22295277

La madre de Dafne Zapata exigió que el caso sea investigado como homicidio, argumentando que le hicieron ‘cosas horribles’ a su hija durante su estadía en el campamento.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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