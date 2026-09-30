Muere Peppino Mazzullo, la voz original de Topo Gigio, a los 100 años
El reconocido actor de doblaje italiano falleció en Messina tras dar vida vocal al entrañable personaje durante más de 45 años.
El actor italiano Peppino Mazzullo falleció a los 100 años de edad en su residencia de Messina, Italia. El artista es recordado en todo el mundo por haber sido la voz original de Topo Gigio, el entrañable ratón de peluche que acompañó a varias generaciones de niños.
De acuerdo con la información compartida por sus familiares, el actor murió de manera tranquila y sin dolor. Apenas en junio pasado, Mazzullo había celebrado su centenario de vida junto a los vecinos de la localidad de Santo Stefano di Briga, poco antes de presentar un colapso en su estado de salud.
UNA VOZ QUE MARCÓ LA TELEVISIÓN
Mazzullo comenzó a interpretar a Topo Gigio en 1961, marcando el inicio de una exitosa etapa en la televisión pública de Italia. Su estilo único y tono cálido convirtieron la voz del personaje en un elemento clave para lograr la conexión inmediata con el público infantil.
El trabajo del actor con el ratoncito duró unos 45 años, extendiendo su presencia en el personaje hasta el año 2006. Además de su labor como actor de doblaje, Mazzullo construyó una larga trayectoria profesional en producciones de teatro, programas de radio y proyectos de televisión.
UN ÍCONO INFANTIL
El personaje de Topo Gigio trascendió fronteras tras su éxito en Italia, convirtiéndose en un fenómeno cultural en América Latina y otros países del mundo. Aunque en las versiones en español fue interpretado por otros actores, la interpretación de Mazzullo sentó las bases de la personalidad juguetona y tierna del ratón.
La televisión despide a una de sus figuras más queridas, cuya voz quedó guardada en el recuerdo colectivo. Amigos, familiares y seguidores del actor han expresado sus condolencias y resaltaron su legado como uno de los grandes referentes del entretenimiento infantil.