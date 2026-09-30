Muere Peppino Mazzullo, la voz original de Topo Gigio, a los 100 años

El actor italiano Peppino Mazzullo falleció a los 100 años de edad en su residencia de Messina, Italia. El artista es recordado en todo el mundo por haber sido la voz original de Topo Gigio, el entrañable ratón de peluche que acompañó a varias generaciones de niños.

De acuerdo con la información compartida por sus familiares, el actor murió de manera tranquila y sin dolor. Apenas en junio pasado, Mazzullo había celebrado su centenario de vida junto a los vecinos de la localidad de Santo Stefano di Briga, poco antes de presentar un colapso en su estado de salud.

UNA VOZ QUE MARCÓ LA TELEVISIÓN

Mazzullo comenzó a interpretar a Topo Gigio en 1961, marcando el inicio de una exitosa etapa en la televisión pública de Italia. Su estilo único y tono cálido convirtieron la voz del personaje en un elemento clave para lograr la conexión inmediata con el público infantil.

El trabajo del actor con el ratoncito duró unos 45 años, extendiendo su presencia en el personaje hasta el año 2006. Además de su labor como actor de doblaje, Mazzullo construyó una larga trayectoria profesional en producciones de teatro, programas de radio y proyectos de televisión.