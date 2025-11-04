Mueren 27 personas tras sismo en Afganistán; sobrevivientes excavan entre escombros para rescatar pertenencias

KABUL.-Los sobrevivientes del terremoto en el norte de Afganistán que mataron a más de 25 personas e hirieron a casi mil personas, realizaron excavaciones entre los escombros de sus hogares para tratar de rescatar las pertenencias necesarias después de pasar la noche afuera en el frío intenso.

Fue alrededor de la una de la madrugada que el terremoto de magnitud 6.3 ocurrió con un epicentro a 22 kilómetros (14 millas) al oeste-suroeste de la ciudad de Khulm en la provincia de Samangan.

TE PUEDE INTERESAR: A un mes del cierre de gobierno en EU: millones enfrentan crisis alimentaria y médica

El número de muertos era de 27 durante esta mañana, mientras que otras 956 personas resultaron heridas, informó en un comunicado Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública.

Cabe resaltar que éste dañó sitios históricos, incluyendo la famosa Mezquita Azul de Afganistán en la ciudad norteña de Mazar-e-Sharif, que es uno de los monumentos religiosos más venerados de Afganistán, y el Palacio Bagh-e-Jahan Nama en Khulm.

Además el monumento histórico más gravemente dañado en la provincia fue el Palacio Bagh-e Jehan Nama del siglo XIX, declaró Firozuddin Munib, director de Información y Cultura de la provincia de Samangan. El palacio, construido entre 1890 y 1892, y sus jardines adyacentes son un sitio popular para los visitantes.

La Organización Mundial de la Salud sostuvo que se había informado de daños parciales en varias instalaciones de salud, mientras que el laboratorio del Hospital Provincial de Samangan se había derrumbado, destruyendo equipos médicos críticos. Las operaciones de respuesta de emergencia con equipos de salud y unidades de rescate estaban en curso, aseguradas.

El empobrecido Afganistán a menudo enfrenta dificultades para responder a desastres naturales, especialmente en regiones remotas. Los edificios tienden a ser construcciones de poca altura, principalmente de concreto y ladrillo, con hogares en áreas rurales y periféricas hechos de ladrillos de barro y madera, muchos mal construidos.

Fue en el mes de agosto, que un terremoto en el este de Afganistán mató a más de 2.200 personas.