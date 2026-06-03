Mueren al menos 18 personas tras registrarse un incendio en un edificio en Nueva Delhi

NUEVA DELHI.-Luego de que se registrara un incendio en un edificio en Nueva Delhi, 18 personas murieron, de las cuales algunas se encontraban en la capital de la India para recibir tratamientos médicos.

De acuerdo a la agencia de noticias Press Trust of India, aunque las autoridades señalaron que el incendio fue extinguido, no estaba claro de inmediato cómo se inició, por lo que se ha abierto una carpeta al respecto.

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Los equipos de bomberos rescataron a 37 personas del edificio, indicó el funcionario de bomberos Abhilash Malik.

Por otro lado se recuperaron cuatro cuerpos del lugar, dijo Jitendra Kumar, un alto funcionario administrativo.

Imágenes del lugar mostraban a bomberos intentando sofocar las llamas mientras una densa columna de humo salía del edificio.

Tras los hechos, algunos residentes locales también se sumaron a las labores de rescate, ayudando a evacuar a personas atrapadas en el interior y llevando a algunos de los heridos a un lugar seguro.

Trascendió que algunas de las víctimas eran ciudadanos extranjeros que habían viajado a India para recibir tratamiento médico.

Cabe destacar que muchos pacientes extranjeros viajan a Nueva Delhi para recibir tratamiento médico y a menudo se alojan en hoteles cercanos o en apartamentos durante su estancia.

El primer ministro, Narendra Modi, expresó sus condolencias por las muertes, dijo su oficina en una publicación en X. También indicó que las familias de los fallecidos recibirían 200 mil rupias, es decir unos 2 mil dólares cada una como ayuda financiera.

Los incendios son comunes en India, donde las leyes de construcción y las normas de seguridad a menudo son incumplidas por constructores y residentes.