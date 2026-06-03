Mueren al menos 18 personas tras registrarse un incendio en un edificio en Nueva Delhi

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    Mueren al menos 18 personas tras registrarse un incendio en un edificio en Nueva Delhi
    Vecinos intentan apagar las llamas en un hotel en Nueva Delhi, India, el miércoles 3 de junio de 2026. AP.

El edificio, en el vecindario de Malviya Nagar, en la parte sur de la ciudad, tenía un restaurante en la planta baja y un hotel arriba

NUEVA DELHI.-Luego de que se registrara un incendio en un edificio en Nueva Delhi, 18 personas murieron, de las cuales algunas se encontraban en la capital de la India para recibir tratamientos médicos.

De acuerdo a la agencia de noticias Press Trust of India, aunque las autoridades señalaron que el incendio fue extinguido, no estaba claro de inmediato cómo se inició, por lo que se ha abierto una carpeta al respecto.

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Los equipos de bomberos rescataron a 37 personas del edificio, indicó el funcionario de bomberos Abhilash Malik.

Por otro lado se recuperaron cuatro cuerpos del lugar, dijo Jitendra Kumar, un alto funcionario administrativo.

Imágenes del lugar mostraban a bomberos intentando sofocar las llamas mientras una densa columna de humo salía del edificio.

Tras los hechos, algunos residentes locales también se sumaron a las labores de rescate, ayudando a evacuar a personas atrapadas en el interior y llevando a algunos de los heridos a un lugar seguro.

Trascendió que algunas de las víctimas eran ciudadanos extranjeros que habían viajado a India para recibir tratamiento médico.

Cabe destacar que muchos pacientes extranjeros viajan a Nueva Delhi para recibir tratamiento médico y a menudo se alojan en hoteles cercanos o en apartamentos durante su estancia.

El primer ministro, Narendra Modi, expresó sus condolencias por las muertes, dijo su oficina en una publicación en X. También indicó que las familias de los fallecidos recibirían 200 mil rupias, es decir unos 2 mil dólares cada una como ayuda financiera.

Los incendios son comunes en India, donde las leyes de construcción y las normas de seguridad a menudo son incumplidas por constructores y residentes.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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