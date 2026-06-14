Mueren los 12 ocupantes al estrellarse avioneta en Missouri durante una salida de paracaidismo

BUTLER.- Una avioneta que transportaba a un piloto y 11 pasajeros que planeaban pasar una tarde soleada haciendo paracaidismo se estrelló el domingo en un campo de Missouri y murieron sus 12 ocupantes, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió poco después de que la aeronave despegara de un aeropuerto local alrededor de las 11:30 de la mañana, y algunos familiares de los ocupantes presenciaron el accidente, informó el jefe policial del condado Bates, Chad Anderson. Clérigos y voluntarios acudieron al lugar para ayudar a los familiares, indicó Anderson, y las autoridades aún trabajaban más tarde para identificar a algunas de las víctimas y notificar a sus familiares más cercanos.

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Funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA) estaban en el lugar la tarde del domingo, señaló Anderson, y un equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se dirigía al lugar para investigar.

La avioneta privada era operada por Skydive Kansas City, apuntó Dennis Jacobs, el gerente interino del aeropuerto y director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado Bates. Fue identificada como una aeronave turbohélice monomotor.

“Acababa de despegar e hizo un giro a la izquierda” antes del accidente, declaró Jacobs. “En mi opinión, creo que estaba perdiendo potencia y estaba tratando de llegar hasta la carretera y aterrizar, y entró en pérdida y cayó de nariz y se incendió”.

Los primeros en responder han revisado el área y no encontraron a nadie que pudiera haber intentado saltar antes del accidente, dijo Jacobs.

La Pacific Aerospace 750XL que se estrelló es un modelo de aeronave popular para el paracaidismo y que también ha demostrado ser útil para otros usos, incluidos carga, mapeo aéreo y evacuación médica. La aeronave puede transportar más de 1.800 kilogramos (4.000 libras) y es capaz de despegar y aterrizar en pistas cortas, según el fabricante. La nave que se estrelló el sábado fue fabricada en 2010, según registros de la FAA.

Las empresas de paracaidismo operan en la región ocho o nueve meses al año, y la temporada suele comenzar a finales de marzo o principios de abril y extenderse hasta octubre o noviembre. Alguien que respondió el teléfono en Skydive Kansas City declinó hablar con un reportero de The Associated Press.

Aún no se sabe qué factores pudieron haber contribuido al accidente o haberlo causado, apuntó el sargento de la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri Justin Ewing, y esos detalles serán parte de la investigación realizada por funcionarios de la NTSB.

El jefe policial enfatizó que el público está a salvo y que esto “parece ser un accidente”.

El experto en seguridad de la aviación Jeff Guzzetti dijo que el mantenimiento deficiente ha sido un factor en varios accidentes anteriores de aviones de paracaidismo porque estas empresas no están sujetas a un estándar alto bajo las reglas de la FAA. Explicó que las empresas de paracaidismo se rigen por las mismas reglas que cualquier propietario de una avioneta privada y no por las reglas más estrictas que cumplen los operadores de vuelos chárter y las aerolíneas.

“Ha habido toda una historia de accidentes de paracaidismo por mantenimiento inadecuado y una cultura de seguridad deficiente”, declaró Guzzetti, quien solía ser investigador de accidentes tanto para la NTSB como para la FAA.

La NTSB ha expresado anteriormente preocupaciones sobre la débil supervisión de los operadores de paracaidismo. La agencia sostuvo, después de un accidente en 2019 que mató a 11 personas en Hawai, que el sistema regulatorio de la FAA no es lo suficientemente fuerte como para garantizar la seguridad de los vuelos de paracaidismo.

El pequeño aeropuerto presta servicio a alrededor de 30 aeronaves, todas de propiedad privada, incluidas empresas de fumigación de cultivos y operadores de paracaidismo, dijo Jacobs.

El pequeño pueblo de Butler tiene una población de alrededor de 4.300 habitantes y está a unos 105 kilómetros (65 millas) al sur de Kansas City. El Aeropuerto Memorial de Butler, así como la carretera que pasa a su lado, permanecerán cerrados mientras los investigadores federales estén en el lugar, expresó Anderson la tarde del domingo.