Mujer de 18 años es identificada como autora del tiroteo en Tumbler Ridge, Canadá

La policía canadiense ha identificado como Jesse Van Rootselaar, de 18 años, a la supuesta autora del tiroteo que causó la muerte de nueve personas (incluida la tiradora) en Tumbler Ridge, al oeste de Canadá, el martes 10 de febrero. El subdirector de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), en la provincia de Columbia Británica, Dwayne McDonald, informó que otras 27 personas resultaron heridas en el ataque, dos de ellas de extrema gravedad, aunque la Policía también dijo que en algunos casos las lesiones no las produjo directamente la autora del tiroteo. McDonald declaró en una rueda de prensa que Van Rootselaar era una persona a la que se le asignó el sexo masculino al nacer y que hace seis años inició su transición y se identificaba como mujer.

TE PUEDE INTERESAR: El tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá LAS VÍCTIMAS EN TUMBLER RIDGE Entre las víctimas mortales hay cinco estudiantes de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una remota localidad de unos dos mil 400 habitantes situada en el interior de la provincia de Columbia Británica: tres niñas de 12 años y dos niños de 12 y 13 años. Otra de las fallecidas es una maestra de la escuela de 39 años, mientras que los dos muertos localizados en una vivienda de la localidad son la madre, de 39 años, y el hermanastro de Van Rootselaar, de 11 años.

TE PUEDE INTERESAR: Fallecen 10 personas en tiroteo escolar en Canadá INCIDENTES POR SALUD MENTAL El responsable policial también informó que en el pasado la Policía había tenido que acudir a la vivienda de Van Rootselaar por razones de salud mental y que los agentes habían incautado armas de fuego. McDonald no quiso especular sobre las posibles razones de las acciones de Van Rootselaar, pero confirmó que la autora estudió en la escuela de Tumbler Ridge hasta hace cuatro años. Además, confirmó que la atacante se suicidó en el lugar, donde los agentes recuperaron dos armas de fuego, un rifle y una pistola modificada. “Nuestros investigadores siguen en la escena, recopilando de forma activa información para determinar todas las circunstancias de lo ocurrido”, declaró sobre las pesquisas, de las cuales, el vínculo con las víctimas y el motivo del ataque permanecen abiertas.