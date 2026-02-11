Mujer de 18 años es identificada como autora del tiroteo en Tumbler Ridge, Canadá

Internacional
/ 11 febrero 2026
    Mujer de 18 años es identificada como autora del tiroteo en Tumbler Ridge, Canadá
    La policía canadiense ha identificado como Jesse Van Rootselaar, de 18 años, a la supuesta autora del tiroteo que causó la muerte de nueve personas (incluida la tiradora) en Tumbler Ridge, al oeste de Canadá. JESSE BOILY | AP

Entre las víctimas mortales hay cinco estudiantes de la escuela secundaria, una maestra, su madre y hermanastro

La policía canadiense ha identificado como Jesse Van Rootselaar, de 18 años, a la supuesta autora del tiroteo que causó la muerte de nueve personas (incluida la tiradora) en Tumbler Ridge, al oeste de Canadá, el martes 10 de febrero.

El subdirector de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), en la provincia de Columbia Británica, Dwayne McDonald, informó que otras 27 personas resultaron heridas en el ataque, dos de ellas de extrema gravedad, aunque la Policía también dijo que en algunos casos las lesiones no las produjo directamente la autora del tiroteo.

McDonald declaró en una rueda de prensa que Van Rootselaar era una persona a la que se le asignó el sexo masculino al nacer y que hace seis años inició su transición y se identificaba como mujer.

La policía canadiense ha identificado como Jesse Van Rootselaar, de 18 años, a la supuesta autora del tiroteo que causó la muerte de nueve personas (incluida la tiradora).
La policía canadiense ha identificado como Jesse Van Rootselaar, de 18 años, a la supuesta autora del tiroteo que causó la muerte de nueve personas (incluida la tiradora). JORDON KOSIK | AP

TE PUEDE INTERESAR: El tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá

LAS VÍCTIMAS EN TUMBLER RIDGE

Entre las víctimas mortales hay cinco estudiantes de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una remota localidad de unos dos mil 400 habitantes situada en el interior de la provincia de Columbia Británica: tres niñas de 12 años y dos niños de 12 y 13 años.

Otra de las fallecidas es una maestra de la escuela de 39 años, mientras que los dos muertos localizados en una vivienda de la localidad son la madre, de 39 años, y el hermanastro de Van Rootselaar, de 11 años.

TE PUEDE INTERESAR: Fallecen 10 personas en tiroteo escolar en Canadá

INCIDENTES POR SALUD MENTAL

El responsable policial también informó que en el pasado la Policía había tenido que acudir a la vivienda de Van Rootselaar por razones de salud mental y que los agentes habían incautado armas de fuego.

McDonald no quiso especular sobre las posibles razones de las acciones de Van Rootselaar, pero confirmó que la autora estudió en la escuela de Tumbler Ridge hasta hace cuatro años. Además, confirmó que la atacante se suicidó en el lugar, donde los agentes recuperaron dos armas de fuego, un rifle y una pistola modificada.

“Nuestros investigadores siguen en la escena, recopilando de forma activa información para determinar todas las circunstancias de lo ocurrido”, declaró sobre las pesquisas, de las cuales, el vínculo con las víctimas y el motivo del ataque permanecen abiertas.

$!El tiroteo de este martes en el que nueve personas murieron en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge (Columbia Británica) y una casa colindante, entre ellas el supuesto autor de los disparos, es uno de los más graves ocurridos en Canadá.
El tiroteo de este martes en el que nueve personas murieron en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge (Columbia Británica) y una casa colindante, entre ellas el supuesto autor de los disparos, es uno de los más graves ocurridos en Canadá. JESSE BOILY | AP

TE PUEDE INTERESAR: Helicóptero que respondía a tiroteo se estrella y mueren dos en Arizona

EL TIROTEO

Según el relato de McDonald, la Policía recibió las primeras informaciones del tiroteo a la 1:20 horas local del martes, y dos minutos después, los agentes que respondieron a la llamada llegaron a la escuela.

“Según se aproximaban a la escuela, se realizaron disparos en su dirección. Los agentes entraron en la escuela en pocos minutos para localizar la amenaza. Se localizó muerto a un individuo que se confirmó que era la tiradora con lo que parecen ser heridas de bala autoinfligidas”, explicó.

El tiroteo de este martes en Canadá, en el que nueve personas murieron en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge (Columbia Británica) y una casa colindante, entre ellas el supuesto autor de los disparos, es uno de los más graves ocurridos en Canadá en los últimos cuarenta años.

(Con información de EFE)

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

