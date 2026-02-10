Fallecen 10 personas en tiroteo escolar en Canadá

El 10 de febrero se reportó que un aproximado de 10 personas fueron asesinadas, tras un tiroteo escolar en la localidad de Tumbler Ridge, Canadá.

Según los informes de la Real Policía Montada de Canadá, se activó una alerta de tiroteos a las 13:20, hora local. El incidente fue emitido desde una escuela secundaria, en la provincia de Columbia Británica.

Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, se registraron 6 fallecidos y el presunto autor del tiroteo. Este mismo también fue encontrado muerto; hasta el momento, medios locales han estimado que la causa fue por un disparo autoinfligido. Las autoridades no han descartado la posibilidad de haber otros implicados.

En una vivienda cercana, se registraron dos muertos, y una persona herida, por el tiroteo, falleció en el traslado al hospital. En paralelo con los fallecidos, se reportó que 25 personas fueron atendidas por lesiones, tras el incidente.

Las investigaciones, compartidas por las autoridades a los medios, han esclarecido que se están concentrando en encontrar la vivienda del presunto autor del tiroteo para averiguar si hubo más víctimas, previas, al atentado en la escuela.