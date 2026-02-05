Helicóptero que respondía a tiroteo se estrella y mueren dos en Arizona

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 5 febrero 2026
    Helicóptero que respondía a tiroteo se estrella y mueren dos en Arizona
    En esta captura de video, se ve a personal de los servicios de emergencia en la escena donde cayó un helicóptero policial en Flagstaff, Arizona, la noche del 4 al 5 de febrero de 2026. FOTO: AP.

El sospechoso en el tiroteo fue detenido tras sufrir heridas de bala no letales y nadie más resultó herido

FLAGSTAFF.- Un piloto y un agente que era médico fallecieron, luego de que el helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Arizona en el que se trasladaban se estrellara, esto mientras prestaba servicio para ayudar a agentes policiales en un tiroteo.

El helicóptero Bell 407 se estrelló cerca de Flagstaff alrededor de las 10:15 de la noche y generó un incendio, detalló la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania, Rusia y EU acuerdan intercambio de prisioneros de guerra en las conversaciones de la paz

Hasta el día de hoy los nombres del agente y del piloto no habían sido revelados

“Trágicamente, durante el incidente, el helicóptero se estrelló, matando tanto al piloto como al agente/paramédico a bordo”, dijo el sargento de la policía Kameron Lee en un comunicado.

Una búsqueda del número de registro mostró que el helicóptero fue fabricado en 2004.

El desplome ocurrió en la zona oeste de la ciudad, a pocas millas de la Ruta 66 y a la vista de un vecindario.

Antes del accidente se había enviado una alerta de emergencia se envió a los celulares advirtiendo de un hombre armado por el área y exhortando a la población a mantenerse alejada.

No obstante, la gente se reunió cerca de una gasolinera para observar que decenas de vehículos policiales llenaban las calles.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Layda Sansores en Campeche omite las auditorías

La FAA informó que asistirá a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) en la investigación del incidente.

Cabe destacar que la Unidad de Rescate Aéreo del Departamento de Seguridad Pública está entrenada para diversas situaciones de alto riesgo, incluyendo rescates en montaña y agua.

La alcaldesa de Flagstaff, Becky Daggett, y miembros de la delegación del Congreso de Arizona externaron su pésame por las familias del piloto y del agente.

“Noticias trágicas. Por favor, oren por sus familias y todos los involucrados”, dijo el congresista federal Eli Crane, cuyo distrito incluye Flagstaff.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delincuencia
Muertes
Policía

Localizaciones


Arizona

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas.

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Impulso económico

Impulso económico
true

Adán Augusto y Marina del Pilar, bajo la lupa de EU
La Fiscalía de Michoacán informó la detención de una pareja presuntamente implicada en el doble feminicidio de Cecilia y Alondra ocurrido en Morelia

Detienen en Michoacán a pareja vinculada con el feminicidio de Cecilia Yunuen y Alondra Socorro
Tras semanas de búsqueda de tratamientos y apoyo en redes, se confirma el fallecimiento de Lilia Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez. Conoce los detalles aquí.

Fallece hermana de Edith Márquez, tras luchar contra el cáncer
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve, lluvias y evento Norte en estos estados
La iniciativa de CFE Telecomunicaciones busca erradicar la brecha digital en México mediante la entrega de tarjetas SIM con datos y llamadas sin costo para beneficiarios de programas sociales.

Internet Gratis... CFE ofrecerá chips con acceso gratis a internet; requisitos y forma de obtenerlos
Competencia. La actriz confirma su ingreso al reality de Telemundo y promete polémica, carácter y confrontaciones en la sexta temporada del programa.

‘No vengo a pedir permiso’: Laura Zapata se suma a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo
La NFL confirmó que no habrá presencia de la Immigration and Customs Enforcement durante el Super Bowl LX, que enfrentará a Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, en un operativo de seguridad sin acciones migratorias.

NFL confirma que el ICE no estará presente en el Super Bowl LX