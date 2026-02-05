Helicóptero que respondía a tiroteo se estrella y mueren dos en Arizona

FLAGSTAFF.- Un piloto y un agente que era médico fallecieron, luego de que el helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Arizona en el que se trasladaban se estrellara, esto mientras prestaba servicio para ayudar a agentes policiales en un tiroteo.

El helicóptero Bell 407 se estrelló cerca de Flagstaff alrededor de las 10:15 de la noche y generó un incendio, detalló la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Hasta el día de hoy los nombres del agente y del piloto no habían sido revelados

“Trágicamente, durante el incidente, el helicóptero se estrelló, matando tanto al piloto como al agente/paramédico a bordo”, dijo el sargento de la policía Kameron Lee en un comunicado.

Una búsqueda del número de registro mostró que el helicóptero fue fabricado en 2004.

El desplome ocurrió en la zona oeste de la ciudad, a pocas millas de la Ruta 66 y a la vista de un vecindario.

Antes del accidente se había enviado una alerta de emergencia se envió a los celulares advirtiendo de un hombre armado por el área y exhortando a la población a mantenerse alejada.

No obstante, la gente se reunió cerca de una gasolinera para observar que decenas de vehículos policiales llenaban las calles.

La FAA informó que asistirá a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) en la investigación del incidente.

Cabe destacar que la Unidad de Rescate Aéreo del Departamento de Seguridad Pública está entrenada para diversas situaciones de alto riesgo, incluyendo rescates en montaña y agua.

La alcaldesa de Flagstaff, Becky Daggett, y miembros de la delegación del Congreso de Arizona externaron su pésame por las familias del piloto y del agente.

“Noticias trágicas. Por favor, oren por sus familias y todos los involucrados”, dijo el congresista federal Eli Crane, cuyo distrito incluye Flagstaff.