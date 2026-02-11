El tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá

CANADÁ- El tiroteo de este martes en Canadá, en el que diez personas murieron en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge (Columbia Británica) y una casa colindante, entre ellas el supuesto autor de los disparos, es uno de los más graves ocurridos en Canadá en los últimos cuarenta años.

La peor matanza de la historia canadiense, con 23 muertos, se registró hace apenas cinco años, en abril de 2020, en varias comunidades de la provincia de Nueva Escocia, en la costa atlántica del país.

TE PUEDE INTERESAR: Fallecen 10 personas en tiroteo escolar en Canadá

La segunda con mayor número de víctimas, y la más grave en un centro educativo, costó la vida a 14 mujeres en la Escuela de Ingenieros de Montreal en diciembre de 1989.

La peor matanza en Canadá

Entre el 18 y el 19 de abril de 2020, Gabriel Wortman, un técnico dental de 51 años de edad, vestido con un uniforme de la Policía Montada y que se desplazaba en un vehículo similar a los policiales, acabó con la vida de 22 personas y dejó heridas a 25, tras disparar al azar en casas y en la vía pública a civiles y a fuerzas de seguridad.

La matanza comenzó en la pequeña población de Portapique y se extendió a zonas próximas antes de terminar en Enfield, cerca de Halifax, la capital provincial, donde el tirador fue abatido doce horas después de comenzar su ataque

Ataques en centros de enseñanza

La segunda peor matanza de los últimos cuarenta años en Canadá se produjo, como la de este martes, en un centro educativo, la Escuela de Ingenieros de Montreal, el 6 de diciembre de 1989.