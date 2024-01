Multimillonarios gastan una fortuna para atraer a científicos de universidades

Está de moda la arrogancia de las empresas emergentes y muchos exacadémicos han abierto empresas de biotecnología con la esperanza de hacerse ricos con algún gran descubrimiento . Este grupo, llamado de manera petulante Arena BioWorks , en referencia a la cita de Teddy Roosevelt, no tiene un concepto singular, pero sí una chequera muy grande.

“Yo no me disculpo por ser capitalista y no tiene nada de malo esa motivación por parte del equipo”, comentó el magnate de la tecnología Michael Dell, uno de los ricos patrocinadores del grupo. Otros de ellos son una heredera de la fortuna de la empresa de sándwiches Subway y uno de los propietarios del equipo Boston Celtics.

Lo malo es que, durante décadas, muchos descubrimientos de medicamentos no solo han tenido lugar en los colegios y universidades, sino que han producido ganancias que ayudaron a llenar sus arcas de donaciones. Por ejemplo, la Universidad de Pensilvania ha mencionado que ganó cientos de millones de dólares por la investigación de las vacunas de ARNm usadas contra la COVID-19.

Bajo este modelo, cualquier ganancia imprevista seguiría siendo privada.