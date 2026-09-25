Netflix, YouTube y Amazon quieren que veas todo desde una sola aplicación: la suya

Durante años, Amazon ha persuadido a decenas de millones de personas para que usen su aplicación Prime Video para suscribirse a otros servicios, como HBO Max o Apple TV, y vean series como The Pitt o Ted Lasso dentro de los muros digitales del gigante minorista. Ahora, los otros líderes del streaming de Estados Unidos corren a toda velocidad para alcanzarlos.

YouTube y Roku compiten para consolidarse como plataformas integrales para todo el contenido que la gente ve en sus televisores. Quienes pagan por un nivel de YouTube sin anuncios, por ejemplo, pronto tendrán acceso a contenido de Peacock, como The Traitors y Sunday Night Football, como parte de un reciente acuerdo entre ambas compañías. Los ejecutivos de Netflix, que durante años se han mostrado reacciones a colaborar con directores competidores, de repente parecen estar abiertos a ello. En junio, la compañía integró una cadena de televisión francesa en su plataforma, lo que marcó su primera medida de este tipo. Y Netflix ha mantenido conversaciones recientes para que otros servicios de emisión en directo también estén disponibles, incluidos Peacock y Fox One, según tres personas familiarizadas con el tema.

Este esfuerzo subraya la realidad competitiva para los titanes del streaming. Las compañías que alguna vez estuvieron completamente enfocadas en nuevos suscriptores ahora se muestran mucho más preocupadas por mantener a esas personas viendo contenido el mayor tiempo posible y minimizar las cancelaciones lo mejor posible. El resultado es que las guerras de la emisión en directo de hace unos años se han transformado en las guerras de los paquetes de servicio de hoy. Las principales empresas ya no se conforman solo con tener la mayor cantidad de suscriptores.También quieren ser el punto de entrada principal a todo lo que el streaming tiene para ofrecer. “Lo que importa es que cuando enciendes el televisor, ¿qué aplicación vas a abrir para las próximas tres horas?” , dijo Jonathan Carson, el director ejecutivo de Antenna, una empresa de investigación de suscripciones. Los consumidores ya muestran entusiasmo por usar una sola plataforma para gestionar sus suscripciones de emisión en directo. Durante los últimos tres años, las suscripciones realizadas a través de plataformas de terceros como Amazon, Roku o YouTube han crecido alrededor de un 60 por ciento, según Antenna. Cerca de un tercio de las nuevas suscripciones se adquieren ahora de esta manera. Amazon, que ha estado en este negocio durante varios años, aún es el líder indiscutible. Hasta junio, Amazon tenía al menos 49 millones de suscripciones a otros servicios a través de Prime Video, dijo Antenna.

Roku también ha convencido cada vez más a los espectadores para que se suscriban a servicios de emisión en directo externos a través de su función de “canales” dentro de la interfaz de Roku. La cantidad de nuevas suscripciones vendidas a través de su negocio de canales aumentó un 19 por ciento en el segundo trimestre de este año en comparación con el año pasado, dijo Antenna. El mes pasado, YouTube llegó a un importante acuerdo de cinco años para llevar todo el contenido de Peacock al nivel de pago de YouTube, llamado YouTube Premium. En el pasado, el servicio, que cuesta 16 dólares al mes, estaba dirigido a los usuarios más activos del sitio. Ofrecía una experiencia sin comerciales y otros beneficios, en particular para los amantes de la música. Los ejecutivos de YouTube parecen creer que el contenido de Peacock ampliará su atractivo para los suscriptores. La programación de Peacock incluye series de telerrealidad de Bravo como la franquicia Real Housewives y Love Island, así como Saturday Night Live, Today, los Juegos Olímpicos, la Liga Nacional de Fútbol Americano y la Asociación Nacional de Baloncesto. El contenido de Peacock llegará al nivel prémium a principios del próximo año, y el precio se mantendrá en 16 dólares al mes.

Esta semana, YouTube también presentó su primera campaña de mercadotecnia dirigida al consumidor para la suscripción prémium. Los anuncios se emitirán en los servicios de emisión en directo de la competencia —incluidos Prime Video y HBO Max— y en pódcast populares como Crime Junkie, Armchair Expert y The Daily, que es producido por The New York Times. YouTube también vende suscripciones a otros servicios de emisión en directo a través de su negocio Primetime Channels. Las personas pueden suscribirse a HBO Max, Fox One y Paramount+, entre otras, y verlos a través de la interfaz de YouTube.

Las medidas de Netflix han sido más sutiles, pero eso podría cambiar pronto. En junio, la empresa empezó a transmitir a una cadena local, TF1, en sus mercados franceses. Eso incluye la transmisión en vivo de los canales de TF1 y de programas bajo demanda. Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, describió los primeros resultados del pacto con TF1 como “muy prometedores” en una llamada de resultados el mes pasado. Luego, sugirió firmemente que Netflix estaría dispuesta a asociarse con otros. “Si vemos acuerdos adicionales que sirvan a nuestros miembros de manera similar, que funcionen para nuestro socio y para nosotros, sin duda los consideraremos” , dijo Peters.

Los ejecutivos de Netflix hablaron hace poco con NBCUniversal y Fox Corporation sobre llevar Peacock y Fox One al servicio de emisión en directo de Netflix, dijeron las tres personas con conocimiento de las conversaciones. Añadieron que no había ningún acuerdo inminente por anunciar y que aún no estaba claro si Netflix absorbería el contenido en su propio servicio, como en el acuerdo entre YouTube y Peacock, o si actuaría más como un minorista al estilo de Amazon Prime Video. Pero cualquier paso en esa dirección se aleja de lo que Netflix dijo hace apenas dos años, cuando la empresa les dijo a los accionistas que “ya opera como un destino de referencia para el entretenimiento”. No todas las compañías hacen fila para hacer negocios de esta manera. Disney sigue resistiéndose y vendiendo la gran mayoría de sus suscripciones directamente a los consumidores. La inminente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery también podría cambiar los planos de distribución de Paramount+ y HBO Max; En la actualidad, ambas se distribuyen a través de plataformas de terceros.