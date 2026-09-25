‘Nunca van a cantar como yo’... Yuri sobre Belinda y Danna Paola por sus papeles en “Mentiras”

La puesta en escena reunió a distintas figuras de la música y la televisión para interpretar canciones emblemáticas del pop en español de los años 80. Su primera presentación en el Auditorio Nacional logró una respuesta favorable del público y también provocó una amplia conversación en redes sociales.

La cantante Yuri volvió a estar en el centro de la conversación luego de referirse a Belinda y Danna Paola , quienes forman parte de Mentiras: All Stars, uno de los montajes musicales que más atención ha generado entre el público mexicano.

Durante uno de sus conciertos, Yuri hizo referencia a las nuevas generaciones que interpretan canciones de aquella época y comparó su desempeño con el de las artistas que actualmente participan en el musical.

YURI DICE QUE NADIE CANTARÁ COMO ELLA

En medio de su presentación, Yuri habló sobre el éxito de Mentiras y mencionó directamente a las jóvenes que actualmente interpretan los temas ochenteros.

“Fíjense lo que está pasando con esta obra de Mentiras, con Dana Pola de Belinda y todas estas chavas jóvenes. Cantan las canciones ochenteras, ah cab...”, expresó la cantante ante su público.

Yuri continuó con una crítica relacionada con la manera en que, según ella, se percibe actualmente a las intérpretes que comenzaron sus carreras décadas atrás.

“Y a las ochenteras nos pelusean: ”ay las viejitas, ay las que tienen todo caído, ay las que ya no llegan’. ¿Lo hacen bien o mal? Claro que lo hacen bien, lo hacen bonito, pero nunca van a cantar como yo”.

Las palabras fueron recibidas con aplausos en el recinto donde se presentó. Sin embargo, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios divididos entre quienes respaldaron a la cantante y quienes cuestionaron la comparación con las intérpretes más jóvenes.

DANNA RECIBE ELOGIOS DE LUPITA D’ALESSIO

Mientras las declaraciones de Yuri provocaban reacciones, Lupita D’Alessio compartió un mensaje completamente distinto sobre Danna Paola y su participación en Mentiras: All Stars.

La intérprete de “Mudanzas” publicó un video en TikTok para hablar sobre el desempeño de Danna, a quien calificó como una cantante con grandes capacidades vocales.

“Yo no me meto, no me gusta meterme donde no me llaman, pero esta vez sí quiero”, dijo D’Alessio antes de comenzar a hablar sobre la joven intérprete.

La cantante destacó aspectos técnicos de la actuación de Danna y aseguró: “El fraseo es impecable”. También mencionó “las notas que da, altas y los matices, los bajos que da” y concluyó: “Es una supersupercantante”.

Danna respondió al mensaje con agradecimiento: “Lupita querida, qué honor recibir estas palabras viniendo de ti, GRACIAS infinitas”, escribió.

El intercambio ocurrió después de la presentación del 12 de septiembre, cuando Danna interpretó “La gata bajo la lluvia” en el papel inspirado en Yuri, acompañada por el público del recinto.

¿QUÉ PASÓ CON MARIANA TREVIÑO?

En paralelo al éxito del montaje, Mentiras: All Stars también enfrentó rumores relacionados con Mariana Treviño. Una versión difundida por el periodista Jorge Carbajal señalaba que la actriz habría tenido un altercado detrás del escenario con una integrante del equipo de vestuario.

De acuerdo con la versión difundida en el programa En Shock, Treviño habría golpeado a una vestuarista después de un desacuerdo durante un cambio de vestuario. Sin embargo, el productor Alejandro Gou negó que hubiera ocurrido una agresión.

Gou explicó que se trató de una diferencia relacionada con una peluca y rechazó que Treviño hubiera sido retirada de la producción. El productor aseguró que la actriz continuaba formando parte del elenco.

Mentiras surgió en 2009 de la mano del dramaturgo José Manuel López Velarde. La historia utilizó canciones populares de los años 80 para construir una trama de relaciones, secretos y conflictos entre sus personajes.

DATOS CURIOSOS DE MENTIRAS

· Mentiras debutó como musical en México en 2009.

· La franquicia posteriormente incorporó propuestas como Mentidrags.

· Mentiras: All Stars reúne a integrantes de distintas etapas del proyecto.

· La adaptación televisiva, Mentiras, la serie, llegó a Amazon Prime Video el 13 de junio de 2025.

· La producción televisiva contó con ocho episodios y tuvo entre sus protagonistas a Belinda, Diana Bovio, Regina Blandón, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez.

· “Pobre Secretaria”, interpretada por Mariana Treviño en la serie, alcanzó el puesto 48 del Top 50 México de Spotify y superó los 6 millones de reproducciones.