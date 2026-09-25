Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h

Un Frente Frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, el huracán de categoría mayor Polo en la escala Saffir-Simpson continuará desplazándose al suroeste de las costas de Jalisco. Su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa; y puntuales fuertes en zonas de Baja California Sur, Michoacán y Colima, además de oleaje elevado y rachas fuertes de viento en sus costas.

Asimismo, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán Tormenta Negra, lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua; y puntuales fuertes en zonas de Durango y Sonora.

Además, canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a costas del Pacífico sur mexicano y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco; puntuales muy fuertes en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Campeche y Quintana Roo; puntuales fuertes en zonas de Nuevo León y Yucatán; así como chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México; y lluvias aisladas en Aguascalientes.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso en estados del noroeste. El sábado, el huracán Polo se desplazará hacia la península de Baja California. Su extensa circulación mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes en los estados del occidente del país, desde Colima hasta Sinaloa, además de Baja California Sur; así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de dichas regiones.

El monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional y divergencia en altura, ocasionarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dicha región. Canales de baja presión, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ocasionarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del noreste, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Un Frente Frío se aproximará el día lunes al noroeste del país. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana y golfo de México.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 17 y máxima de 28 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 28 y una mínima de 17 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 29 y mínima de 17 con probabilidad de lluvias. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, sur y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Chihuahua (centro, sur y norte), San Luis Potosí (centro y este), Tamaulipas (centro y sur), Nayarit (norte, costa y sur), Jalisco (oeste, costa y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y sureste), Guerrero (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (sureste), Nuevo León (sur), Durango (noroeste) Colima, Michoacán (centro, costa y oeste) y Yucatán (sur y noreste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California y Aguascalientes. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (sureste y suroeste), Nuevo León (norte y este), Durango (noreste), Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila (sureste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (sureste), Michoacán, Hidalgo (noreste), Veracruz, Tabasco y Campeche. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato y Oaxaca, así como costas de Jalisco. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco y Nayarit. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y costas de Sinaloa, Colima, Oaxaca y Chiapas. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.