¿Cuándo caerá el próximo pago de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez?

Aquellos beneficiarios de la Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez esperan el próximo pago bimestral, correspondiente al primer depósito del ciclo escolar 2026-2027; por lo que padres y madres de familia con hijos e hijas inscritos en los programas se preguntan cuándo caerán los pagos. Actualmente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no ha anunciado el calendario oficial, pero en redes circula un calendario tentativo.

¿CUÁNDO CAE EL PRÓXIMO PAGO DE LAS BECAS DEL BIENESTAR? Lo que si tenemos claro es que el primer pago del ciclo escolar será durante el mes de octubre, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2026. La publicación del calendario oficial de pagos suele realizarse días previos o el mismo día de inicio de los depósitos, comparado con periodos anteriores y lo mencionado en redes sociales, la distribución podría difundirse tentativamente a partir del lunes 5 de octubre para la Beca Rita Cetina y 19 de octubre para la Beca Benito Juárez. Calendario tentativo de pagos de octubre Beca Rita Cetina - Letras A y B: Lunes 5 de octubre;. - Letra C: Martes 6 de octubre; - Letras D, E y F: Miércoles 7 de octubre; - Letra G: Jueves 8 de octubre; - Letras H, I, J, K y L: Viernes 9 de octubre; - Letra M: Lunes 12 de octubre; - Letras N, Ñ, O, P y Q: Martes 13 de octubre; - Letra R: Miércoles 14 de octubre; - Letra S: Jueves 15 de octubre; - Letras T, U, V, W, X, Y y Z: Viernes 16 de octubre; Beca Benito Juárez - Letras A y B: Lunes 19 de octubre; - Letra C: Martes 20 de octubre; - Letras D, E y F: Miércoles 21 de octubre; - Letra G: Jueves 22 de octubre; - Letras H, I, J, K y L: Viernes 23 de octubre; - Letra M: Lunes 26 de octubre; - Letras N, Ñ, O, P y Q: Martes 27 de octubre. - Letra R: Miércoles 28 de octubre; - Letra S: Jueves 29 de octubre; - Letras T, U, V, W, X, Y y Z: Viernes 30 de octubre. Sin embargo, será Julio León, el encargado de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), será quien comunique cualquier anuncio oficial, por lo que se aconseja consultar únicamente sus canales oficiales para obtener información verificada, ya que aún no existe una confirmación oficial. MONTOS DE LA BECA RITA CETINA Y BECA BENITO JUÁREZ EN 2026 Beca Rita Cetina Este dependerá del momento en que la familia comenzó a formar parte del programa y el nivel educativo de los alumnos y alumnas: Familias de continuidad, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con: - 1 estudiante de primaria = $1,900 pesos bimestrales; - 2 estudiantes de primaria = $1,900 pesos bimestrales; - 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales; - 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales. - 1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales. Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con: - 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales; - 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales; - 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales. Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026): - 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $ $2,500 pesos anuales; - 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales; - 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales. Beca Benito Juárez Este programa social no tendrá cambios o integraciones, como es el caso de primaria en la Beca Rita Cetina, por lo que su monto será de 1,900 pesos bimestrales, que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 30 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca. Al finalizar el año, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal. ¿QUÉ ES LA BECA BENITO JUÁREZ? El programa social de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez es destinada a estudiantes de nivel medio superior en México con el fin de que puedan continuar con sus estudios a través de un respaldo económico al permitirles cubrir gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida. Además, busca reducir la deserción escolar, el cual es uno de los mayores retos del nivel educativo en preparatoria y bachillerato. Cabe destacar que antes del registro, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez realizó asambleas informativas en planteles, donde se resolvían dudas de los padres de familia que estén interesados en que sus hijos reciban el programa social. ¿CÓMO PUEDO RETIRAR EL DINERO DE LA BECA? Para retirar el dinero de la Beca Rita Cetina, así como la Beca Benito Juárez o cualquier otro programa del Bienestar, es conveniente acudir directamente a los cajeros del Banco del Bienestar. Ya sea en las ventanillas de la sucursal más cercana al domicilio o en el cajero del Banco del Bienestar, el retiro del dinero no se cobrará comisión. Sin embargo, esto no significa que los beneficiarios no podrán acudir a otros cajeros a hacer el retiro. Hay que recordar que las demás instituciones bancarias, como Banorte, BBVA, HSBC, entre otras, tienen el derecho de cobrar comisiones. Si los beneficiarios acuden a cajeros externos al Banco del Bienestar, es muy importante que se consideren las siguientes comisiones por el retiro de efectivo, las cuales varían según la institución: * Inbursa: de 15 a 22 pesos. * HSBC: de 20.96 a 30.90 pesos + IVA. * Santander: de 24 a 30 pesos + IVA. * Banco Azteca: de 25.86 a 34.80 pesos. * Banorte: de 27 a 30 pesos.* Banamex: 26.50 pesos. * BBVA: de 33 a 38 pesos + IVA. Tener presentes estas cantidades al momento de la operación ayudará a una mejor administración del dinero.

¿CÓMO PUEDO RETIRAR EFECTIVO DEL BANCO DEL BIENESTAR? 1. Insertar tarjeta y teclear su Número de Identificación Personal (NIP). 2. Elegir “Retiro de efectivo”. 3. Definir el monto a retirar. 4. Definir si desean imprimir su comprobante de retiro. 5. Tomar su efectivo, el recibo y su tarjeta. ¿CÓMO UBICAR TU SUCURSAL MÁS CERCANA DEL BANCO DEL BIENESTAR? Para facilitar el acceso a los beneficiarios, la Secretaría del Bienestar habilitó un sistema digital que permite localizar sucursales de forma sencilla mediante un mapa interactivo. El proceso es intuitivo: • Ingresar al portal oficial aquí • Seleccionar el punto más cercano a tu ubicación • Consultar la dirección exacta de la sucursal Este sistema resulta especialmente útil en estados con alta cobertura como Tabasco, Chiapas o Veracruz, donde las sucursales están distribuidas incluso en comunidades alejadas de las zonas urbanas. “Cada vez hay más bancos cerca, ya no tenemos que viajar tanto”, señala un usuario del sureste, destacando el impacto de esta expansión. SUCURSALES PRINCIPALES POR ESTADO DE LA REPÚBLICA Aquí tienes el listado de las sucursales principales en las capitales de los 32 estados, en el formato que me pediste para que te sea mucho más fácil de leer o copiar:

• Aguascalientes, Aguascalientes: Av. Universidad No. 1001, Col. San Cayetano. • Baja California, Mexicali: Calle E No. 450, Col. Nueva. • Baja California Sur, La Paz: Calle Guillermo Prieto y 5 de Mayo, Col. Centro. • Campeche, San Francisco de Campeche: Calle 10 No. 222, Col. Centro. • Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: 1a. Av. Norte Poniente No. 250, Col. Centro. • Chihuahua, Chihuahua: Av. Independencia y Libertad, Col. Centro. • Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc: Av. Reforma No. 1, Col. Tabacalera. • Coahuila, Saltillo: C. Manuel Acuña 114, Int. local 5, (edif. Lomelí), Col. Centro. • Colima, Colima: Calle Madero No. 195, Col. Centro. • Durango, Victoria de Durango: Calle Constitución No. 302 Sur, Col. Centro. • Estado de México, Toluca: Av. Independencia No. 106, Col. Centro. • Guanajuato, Guanajuato: Av. Juárez No. 25, Col. Centro. • Guerrero, Chilpancingo: Av. Juárez No. 26, Col. Centro. • Hidalgo, Pachuca de Soto: Calle Matamoros No. 202, Col. Centro. • Jalisco, Guadalajara: Av. Juárez No. 235, Col. Centro. • Michoacán, Morelia: Av. Madero Poniente No. 358, Col. Centro. • Morelos, Cuernavaca: Calle Morrow No. 12, Col. Centro. • Nayarit, Tepic: Av. México No. 32 Sur, Col. Centro. • Nuevo León, Monterrey: Calle Mariano Escobedo No. 823, Col. Centro. • Oaxaca, Oaxaca de Juárez: Calle García Vigil No. 310, Col. Centro. • Puebla, Puebla de Zaragoza: Av. Reforma No. 115, Col. Centro. • Querétaro, Santiago de Querétaro: Av. Constituyentes No. 128, Col. Centro. • Quintana Roo, Chetumal: Av. Álvaro Obregón No. 248, Col. Centro. • San Luis Potosí, San Luis Potosí: Calle Morelos No. 405, Col. Centro. • Sinaloa, Culiacán: Av. Álvaro Obregón No. 358 Sur, Col. Centro. • Sonora, Hermosillo: Blvd. Rosales No. 125, Col. Centro. • Tabasco, Villahermosa: Av. Francisco I. Madero No. 311, Col. Centro. • Tamaulipas, Ciudad Victoria: Calle 8 y 9 Morelos, Col. Centro. • Tlaxcala, Tlaxcala de Xicohténcatl: Plaza de la Constitución No. 19, Col. Centro. • Veracruz, Xalapa: Calle Enríquez No. 1, Col. Centro. • Yucatán, Mérida: Calle 65 No. 490 por 58 y 56, Col. Centro. • Zacatecas, Zacatecas: Av. Hidalgo No. 605, Col. Centro.

OTRAS OPCIONES PARA RETIRAR DINERO DE LA TARJETA DEL BIENESTAR También es necesario que los beneficiarios conozcan que hay otros métodos para retirar el efectivo: 1. Compras en comercios: La tarjeta del Bienestar puede usarse para comprar directamente en cualquier establecimiento que tenga terminal bancaria, como supermercados y farmacias. 2. Retiro en cajas de supermercado: Al realizar una compra mínima en tiendas como Walmart o Soriana, el beneficiario puede solicitar un retiro de efectivo en caja sin comisión. CÓMO CONSULTAR TU SALDO DESDE CASA Para evitar filas y traslados innecesarios, los beneficiarios pueden usar la app del Banco del Bienestar: • Descarga la aplicación desde Google Play o App Store. • Acepta los términos y condiciones. • Ingresa tu número de celular registrado. • Introduce los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP. • Crea y confirma una contraseña segura. • Selecciona “Consultar saldo” para ver el monto depositado. Esta herramienta permite verificar depósitos en tiempo real, ofreciendo comodidad y seguridad a los beneficiarios. ¿POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA? La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas. Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país. Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica.

DUDAS Y ACLARACIONES En caso de tener más dudas o necesites alguna aclaración, la CNBBBJ pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Así como su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.