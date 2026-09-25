García Harfuch informa que detuvieron a 6 mil 500 delincuentes y aseguraron 13 toneladas de droga en Tabasco

Durante La Mañanera del Pueblo, el funcionario explicó que la estrategia de seguridad en Tabasco tuvo un refuerzo a partir de febrero de 2025 , por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde entonces, señaló, se incrementó la presencia operativa y se fortalecieron las tareas de inteligencia, investigación y coordinación con las autoridades estatales.

Más de 6 mil 500 personas fueron detenidas en Tabasco y alrededor de 13 toneladas de droga fueron aseguradas como resultado de los operativos realizados en la entidad desde octubre de 2024, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch .

El periodo informado comprende del 1 de octubre de 2024 al 15 de septiembre de 2026 . De acuerdo con los datos expuestos, además de las detenciones y los decomisos de droga, las fuerzas de seguridad aseguraron miles de armas, cartuchos y cargadores.

TABASCO SUMA MILES DE ARMAS Y CARTUCHOS ASEGURADOS

García Harfuch detalló que durante el periodo fueron aseguradas 2 mil armas de fuego, más de 39 mil 800 cartuchos y alrededor de 2 mil 600 cargadores.

Las acciones forman parte de los operativos coordinados entre instituciones federales y autoridades de Tabasco. El Gobierno federal ha señalado que su estrategia contempla labores de inteligencia e investigación dirigidas contra personas identificadas como generadoras de violencia.

A nivel nacional, el Gabinete de Seguridad reportó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 34 mil 353 armas de fuego y 534 toneladas de droga.

CAPTURAS DE PRESUNTOS LÍDERES Y OPERADORES

Entre las detenciones mencionadas por el secretario se encuentra la de Francisco Javier “N”, alias “El Guasón”, señalado por las autoridades como líder de una célula delictiva con operaciones en distintos municipios de Tabasco.

Según la información presentada, este individuo estaría relacionado con actividades como venta de droga, extorsión a comerciantes, agresiones contra grupos rivales y quema de establecimientos.

También fue mencionada la captura de Edson Aldair “N”, alias “Zavala”, quien, de acuerdo con las investigaciones referidas por Harfuch, habría asumido una posición de mando después de la detención de “El Guasón”.

Otro de los casos corresponde a Adrián “N”, alias “La Geisha”, identificado por las autoridades como operador de un grupo relacionado con delitos como secuestro, extorsión y homicidio.

OPERATIVOS RECIENTES DEJAN MÁS DETENCIONES

El secretario también expuso resultados de operativos realizados recientemente en Huimanguillo, donde fueron detenidas tres personas, entre ellas Carlos Alfonso “N”, alias “El Sombra”.

En otra acción desarrollada en el mismo municipio fue detenido Jesús Alejandro “N”. Durante ese operativo, las autoridades reportaron el aseguramiento de mil 800 kilos de marihuana y 87 kilos de metanfetamina.

La información oficial del Gabinete de Seguridad también registra operaciones recientes en Tabasco. El 17 de septiembre, por ejemplo, autoridades federales y estatales reportaron la detención de seis personas y el aseguramiento de armas, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga.

Harfuch agregó que fueron detenidos ocho presuntos integrantes de una célula relacionada con hechos violentos ocurridos el 24 de junio en el municipio de Centro.

Además, informó sobre la captura de otras siete personas identificadas por las autoridades como integrantes de una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

DATOS CURIOSOS DEL OPERATIVO EN TABASCO

· Más de 6 mil 500 personas fueron detenidas entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, según el reporte presentado.

· Las autoridades informaron del aseguramiento de 13 toneladas de droga en ese periodo.

· También fueron decomisadas 2 mil armas de fuego.

· El operativo acumuló más de 39 mil 800 cartuchos asegurados.

· Se reportaron aproximadamente 2 mil 600 cargadores decomisados.

· La estrategia de seguridad en Tabasco fue reforzada en febrero de 2025 con mayor presencia operativa, inteligencia e investigación.