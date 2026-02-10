Nicaragua bloquea una popular ruta de Cuba hacia EU

Por: James Wagner

El gobierno nicaragüense prohibió que los migrantes cubanos entren al país sin visado, cortando lo que una vez fue una ruta popular y rentable hacia Estados Unidos que había provocado el enojo del gobierno de Donald Trump.

El organismo de migración nicaragüense anunció el domingo que ponía fin a una exención que permitía a los cubanos entrar en el país centroamericano sin visa.

TE PUEDE INTERESAR: En este segundo mandato de Trump, detención prolongada se vuelve experiencia común para los migrantes

El gobierno nicaragüense no daba ninguna razón para el cambio en su anuncio, firmado el domingo por Juan Emilio Rivas Benítez, director de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Pero los expertos interpretaron la medida como un intento de los presidentes de Nicaragua —Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo— de aliviar la presión del gobierno de Trump.

Murillo, quien actúa como portavoz oficial, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo de Inter-American Dialogue, grupo de investigación con sede en Washington, calificó la medida de Nicaragua de “la migración empleada como arma”.

Anteriormente, el gobierno permitía a los migrantes de Cuba y otros países volar a Nicaragua y continuar por tierra hasta Estados Unidos, al tiempo que les cobraba más de 1000 dólares en concepto de “tasas”, dijo Orozco.

Basándose en su investigación, Orozco descubrió que al menos 100.000 pasajeros de Haití y Cuba llegaron en vuelos chárter a Nicaragua en 2023 de camino hacia la frontera entre México y Estados Unidos. (Dijo que el gobierno nicaragüense también permitía vuelos de países como Libia, Marruecos y Venezuela, entre otros).

Exigir ahora visados a los cubanos era la forma que tenía el gobierno nicaragüense de “anticiparse a cualquier tipo de presión” del presidente Trump, dijo Orozco. Desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por las fuerzas estadounidenses el mes pasado, Orozco dijo que hay una “manifestación de temor” en Nicaragua de que “les pueda pasar algo”.

Una semana después de la captura de Maduro, el gobierno de Ortega-Murillo anunció que había liberado a decenas de personas detenidas. Se produjo un día después de que la embajada de Estados Unidos en Nicaragua exigió la liberación de más de 60 presos políticos.

Pero Orozco dijo que la más reciente medida del gobierno nicaragüense era “simbólica” y llegaba “un poco tarde”. Añadió: “Esto era algo que se les exigía y se esperaba de ellos a finales de 2023 y principios de 2024”.

Cuando el presidente Joe Biden tomó medidas enérgicas contra las cifras récord en la frontera entre México y Estados Unidos por aquel entonces, impuso al gobierno de Ortega-Murillo sanciones y restricciones a causa de lo que su gobierno consideraba una forma de lucrar con los migrantes y facilitar su viaje a Estados Unidos.

La migración ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México empezó a descender a finales del mandato de Biden, y desde que Trump asumió el poder alcanzó mínimos históricos. Dado que Trump ha cortado en gran medida el acceso de Cuba al petróleo extranjero con medidas estrictas y dado que el país se encuentra sumido en una profunda crisis económica, era de esperar que pocos cubanos viajaran en este momento a Nicaragua de todos modos, dijo Orozco.

Si bien en la región el gobierno de Trump se ha mostrado más beligerante con Venezuela y Cuba, también ha adoptado una postura más agresiva con Nicaragua que Biden.

TE PUEDE INTERESAR: EU intercepta un petrolero en el Índico por violar bloqueo de Washington en el Caribe

El año pasado, el secretario de Estado Marco Rubio se refirió al gobierno de Ortega y Murillo —quienes llevan en el poder desde 2007 y han supervisado la eliminación de la oposición desde las protestas antigubernamentales de 2018— como “una dinastía ilegítima”.

El pasado abril, Rubio impuso restricciones de visado a más de 250 integrantes del gobierno nicaragüense.

En julio, el gobierno de Trump puso fin a las disposiciones para migrantes procedentes de Nicaragua que los protegían de la deportación y les permitían trabajar en Estados Unidos.

En diciembre, el gobierno de Trump anunció aranceles que en dos años alcanzarían un 15 por ciento adicional sobre las exportaciones nicaragüenses no incluidas en su tratado de libre comercio, en virtud de supuestas violaciones de los derechos laborales y humanos.

c. 2026 The New York Times Company