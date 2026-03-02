Regresan los Wayans: ‘Scary Movie 6’ se burla del nuevo terror en su primer tráiler
Esta entrega llegará a los cines mexicanos el próximo 4 de junio.
Este lunes, Paramount Pictures lanzó el primer tráiler de Scary Movie 6, la nueva entrega de la franquicia de comedia de terror que marca el regreso de los hermanos Wayans a la saga después de 18 años.
La película reúne nuevamente a Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans y Damon Wayans, junto a Regina Hall y Anna Faris, 26 años después del estreno de la cinta original, que redefinió la parodia del género.
¿QUÉ PELÍCULAS PARODIAN?
El avance abre con una burla a la escena del metro de Scream y muestra a múltiples personajes disfrazados, incluida una versión cómica de la muñeca asesina M3GAN.
A lo largo del tráiler aparecen referencias directas a Get Out (‘¡Huye!’), Smile, Terrifier y la serie Wednesday (‘Merlina’), así como guiños a títulos recientes como ‘Pecadores’, ‘La Hora de la Desaparición’, The Substance (‘La Sustancia’) y Longlegs (‘Longlegs: Coleccionista de Almas’).
En la versión latina del tráiler se confirmó el regreso de las actrices de doblaje mexicanas Elsa Covián y Laura Torres, quienes prestan sus voces a ‘Cindy’ y ‘Brenda’, respectivamente. (Con información de Reforma).