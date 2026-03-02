Regresan los Wayans: ‘Scary Movie 6’ se burla del nuevo terror en su primer tráiler

/ 2 marzo 2026
    Regresan los Wayans: ‘Scary Movie 6’ se burla del nuevo terror en su primer tráiler
    Lanzamiento. ‘Scary Movie 6’ hará sátira de éxitos recientes como ‘M3GAN’, ‘Smile’ y la serie ‘Merlina’. FOTO: YOUTUBE@PARAMOUNTMÉXICO

Esta entrega llegará a los cines mexicanos el próximo 4 de junio.

Este lunes, Paramount Pictures lanzó el primer tráiler de Scary Movie 6, la nueva entrega de la franquicia de comedia de terror que marca el regreso de los hermanos Wayans a la saga después de 18 años.

La película reúne nuevamente a Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans y Damon Wayans, junto a Regina Hall y Anna Faris, 26 años después del estreno de la cinta original, que redefinió la parodia del género.

¿QUÉ PELÍCULAS PARODIAN?

El avance abre con una burla a la escena del metro de Scream y muestra a múltiples personajes disfrazados, incluida una versión cómica de la muñeca asesina M3GAN.

A lo largo del tráiler aparecen referencias directas a Get Out (‘¡Huye!’), Smile, Terrifier y la serie Wednesday (‘Merlina’), así como guiños a títulos recientes como ‘Pecadores’, ‘La Hora de la Desaparición’, The Substance (‘La Sustancia’) y Longlegs (‘Longlegs: Coleccionista de Almas’).

TE PUEDE INTERESAR: ¿Boda en secreto? Aseguran que Zendaya y Tom Holland ya se casaron

En la versión latina del tráiler se confirmó el regreso de las actrices de doblaje mexicanas Elsa Covián y Laura Torres, quienes prestan sus voces a ‘Cindy’ y ‘Brenda’, respectivamente. (Con información de Reforma).

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

