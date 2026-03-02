Mega fusión en streaming: HBO Max y Paramount+ unirán fuerzas

Israel García
por Israel García

Las compañías planean consolidar sus plataformas en un solo servicio internacional con más de 200 millones de suscriptores

Show
/ 2 marzo 2026
Se especulaba sobre los cambios y el futuro de las franquicias, series y personajes de Warner Bros. Discovery; sin embargo, algunos usuarios de plataformas de streaming tenían miedo y dudas sobre qué pasaría con sus suscripciones tanto a HBO Max como a Paramount+, y este lunes, de acuerdo con Variety y Bloomberg, las empresas fusionarán el servicio en uno solo.

Aunque no hay detalles específicos, debido a que apenas hace unos días cerró el trato, Paramount Skydance planea combinar Paramount+ y HBO Max en un solo servicio de streaming a nivel internacional.

Sin embargo, de acuerdo con Variety, los ejecutivos de Paramount aseguran que querrán que HBO, como marca, “opere con independencia”.

¿QUÉ PASARÁ CON HBO MAX?

La “maquinaria” en streaming de Paramount está conformada por Paramount+, su servicio principal y más popular; Showtime, que concentra contenido premium dentro del servicio; y Pluto TV, su opción gratuita con publicidad que ha conquistado Latinoamérica y Estados Unidos gracias a su amplio contenido de nostalgia y éxitos recientes.

En un comunicado, Paramount señaló que “la narrativa combinada con experiencia tecnológica de clase mundial” será clave para la nueva compañía y que buscará “competir eficazmente” con los principales servicios de streaming.

“Como dijimos, planeamos fusionar ambos servicios, lo que hoy nos da algo más de 200 millones de suscriptores de DTC”, declaró el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, durante una conferencia con inversionistas en la que se detallaron aspectos de la fusión la mañana del lunes.

UNA COMPETENCIA CON CONTENIDOS

Bajo el liderazgo de Ellison, Paramount+ apostó a su oferta creativa luego de fichar por cuatro años a los hermanos Duffer, creadores de la exitosa serie de Netflix ‘Stranger Things’, con quienes planean dar batalla.

“Creemos que esto nos posiciona para competir con los líderes del sector. En Paramount, para mediados de este año, habremos completado la consolidación de nuestros tres servicios bajo una única plataforma unificada, y nos verán adoptar un enfoque similar para esta plataforma en el futuro”, explicó el ejecutivo.

Al menos hasta el cierre de la edición, ninguno de los responsables aclaró si con esta fusión los costos terminarán absorbiéndolos los usuarios, como ha pasado en otras ocasiones o compañías.

¿HBO INDEPENDIENTE?

Según la llamada, no quedó claro de inmediato cuál será la configuración del nuevo servicio de streaming combinado ni si HBO Max estará disponible como una plataforma dentro del servicio o totalmente integrado. Sin embargo, Ellison dejó claro que la dirección de Paramount quiere dar a HBO —actualmente dirigida por Casey Bloys— un trato especial para que continúe desarrollando y programando contenido sin la supervisión estricta de los ejecutivos de Paramount.

“Casey y su equipo hacen un trabajo absolutamente extraordinario en HBO”, dijo Ellison, quien comentó a los analistas durante la llamada que Game of Thrones (‘Juego de Tronos’) es su serie favorita de la cadena. “Y como dijimos, planeamos que pueda operar con independencia, para que HBO pueda, francamente, hacer lo que hace increíblemente bien. Nuestra opinión es que HBO debería seguir siendo HBO. Construyeron una marca fenomenal. Son líderes en el sector y solo queremos que sigan haciendo más. Pero al unir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a una audiencia aún más amplia que la que podemos alcanzar de forma independiente”.

Planeamos que pueda operar con independencia, para que HBO pueda, francamente, hacer lo que hace increíblemente bien. Nuestra opinión es que HBO debería seguir siendo HBO.
David Ellison, director ejecutivo de Paramount+.

TE PUEDE INTERESAR: Harry Styles estrenará concierto exclusivo en Netflix este domingo

En diciembre, Netflix superó a Paramount y cerró un acuerdo para comprar los estudios y negocios de streaming de Warner Bros. Discovery por 27.75 dólares por acción. La semana pasada, Paramount mejoró su oferta para comprar la totalidad de Warner Bros. Discovery, incluyendo su negocio de cable en dificultades, aumentando la propuesta de 30 a 31 dólares por acción. El consejo de administración de WBD la aceptó como la “mejor propuesta” y Netflix declinó aumentar su oferta, allanando el camino para el anuncio formal de la fusión entre Paramount y WBD el viernes. (Con información de Variety y Bloomberg).

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

