¿Cómo consulto el saldo de mi Pensión del Bienestar?... lo puedes hacer fácil y sin salir de casa

• Pensión para Personas con Discapacidad

La Tarjeta del Bienestar es el medio de pago oficial para todos los beneficiarios de los programas sociales implementados por el gobierno de México a través del Banco del Bienestar . Entre los programas más destacados se encuentran:

Consultar el saldo de esta tarjeta permite a los beneficiarios planificar sus gastos, llevar un control financiero y asegurarse de que los recursos estén disponibles cuando los necesiten.

FORMAS DE CONSULTAR EL SALDO DE TU TARJETA DEL BIENESTAR

Existen tres métodos principales para verificar tu saldo, cada uno adaptado a diferentes necesidades y niveles de acceso tecnológico.

1. CONSULTA EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

La forma más tradicional y directa es acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar:

• Inserta tu tarjeta en el cajero.

• Ingresa tu Número de Identificación Personal (NIP).

• Selecciona la opción “Consulta de saldo” en pantalla.

• El cajero mostrará el saldo disponible de inmediato.

Esta opción es recomendable para quienes prefieren la verificación presencial y no requieren dispositivos móviles.

2. CONSULTA DESDE LA APLICACIÓN DEL BANCO DEL BIENESTAR

La app oficial “Banco del Bienestar Móvil” permite consultar saldo desde tu teléfono:

• Descarga la aplicación desde la tienda oficial de tu dispositivo móvil.

• Regístrate con tus datos personales y los de tu tarjeta.

• Crea un usuario y contraseña.

• Inicia sesión y selecciona “Consultar saldo” o “Estado de cuenta”.

Además del saldo, la app permite revisar movimientos y acceder a información sobre otros programas sociales, facilitando un control financiero completo desde casa.

3. CONSULTA VÍA TELEFÓNICA

Si no tienes acceso a un cajero o a la app, puedes consultar tu saldo por teléfono:

• Llama al 800 900 2000.

• Selecciona la opción 1.

• Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento.

• La central telefónica te informará de inmediato tu saldo disponible.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD AL CONSULTAR TU SALDO

Para proteger tus datos y evitar fraudes, ten en cuenta:

• No compartas tu NIP ni contraseña con nadie.

• No anotes tu NIP en lugares visibles.

• Destruye los comprobantes después de usarlos.

• Asegúrate de un entorno seguro al usar cajeros o tu celular.

• Utiliza únicamente la aplicación oficial del Banco del Bienestar.

• No ingreses a enlaces de redes sociales o mensajes sospechosos.

• Evita redes WiFi públicas para consultar tu saldo.

• Solo llama a números oficiales; el del banco es 800 900 2000.

POSIBLES ERRORES Y CÓMO SOLUCIONARLOS

Algunos problemas comunes y soluciones:

• “Tarjeta no válida” en cajero: Verifica la inserción, fecha de vencimiento o llama al 800 900 2000.

• Error al iniciar sesión en la app: Revisa tu conexión a internet y vuelve a intentar más tarde.

• “Saldo no disponible” en app: Puede ser saturación del sistema; espera unos minutos y vuelve a consultar.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL BANCO DEL BIENESTAR Y LA TARJETA

• El Banco del Bienestar es el sucesor de la antigua Bansefi, especializado en programas sociales.

• La Tarjeta del Bienestar permite pagos y retiro de efectivo exclusivamente de los recursos otorgados por los programas gubernamentales.

• Se estima que millones de mexicanos utilizan esta tarjeta para recibir sus pensiones, convirtiéndola en una herramienta clave de inclusión financiera.

• La app del banco incluye alertas de movimiento, ayudando a evitar fraudes y pérdidas de dinero.

Consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es rápido, seguro y accesible. Ya sea mediante cajero, app o teléfono, seguir los pasos oficiales y proteger tus datos personales te permitirá gestionar tus recursos de manera eficiente y sin complicaciones.