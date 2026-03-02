¡Inicia la cuenta regresiva! Faltan 100 días para el Mundial 2026 en México

A 100 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México se prepara para volver a ocupar un lugar central en el torneo de selecciones más importante del fútbol. Esta edición no solo marcará el regreso del país como anfitrión, sino que también abrirá una nueva etapa en la historia del campeonato por su formato, su organización y las implicaciones deportivas que traerá consigo. Será la primera vez que el Mundial se dispute con 48 selecciones, dejando atrás el modelo de 32 equipos vigente desde Francia 1998. La ampliación responde a la intención de la FIFA de dar mayor representación a distintas confederaciones y aumentar el número de partidos. En total se disputarán 104 encuentros entre el 11 de junio y el 19 de julio, incluyendo el duelo por el tercer lugar y la final. TE PUEDE INTERESAR: Jornada 9 del Clausura 2026: horarios y dónde ver todos los partidos de la Liga MX

México será protagonista desde el primer día. El partido inaugural se celebrará en el Estadio Azteca, que se convertirá en el primer inmueble en la historia en albergar tres Copas del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986. En esos torneos, el estadio fue escenario de actuaciones que marcaron época, como las de Pelé y Diego Armando Maradona. El debut del torneo está programado para el 11 de junio con la participación de la selección mexicana ante Selección de fútbol de Sudáfrica, en un cruce que recuerda al partido inaugural de Sudáfrica 2010. En aquella ocasión, el equipo anfitrión abrió el certamen frente al combinado tricolor. La organización del Mundial 2026 también representa un cambio estructural. Por primera vez, el campeonato será compartido por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora, solo la edición de 2002, realizada en Asia, había sido organizada de manera conjunta por dos naciones.

Desde el punto de vista deportivo, el nuevo formato contempla una fase de grupos integrada por 12 sectores de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda, pero también lo harán los ocho mejores terceros lugares, lo que incrementa las posibilidades de clasificación y reduce el margen de eliminación temprana. A partir de ahí comenzará una fase de eliminación directa que incluirá dieciseisavos de final, una instancia que no existía en ediciones anteriores. Para levantar el trofeo, el campeón deberá disputar ocho partidos, uno más de los necesarios en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. En lo que respecta a los participantes, ya hay 42 selecciones clasificadas. Entre ellas destacan potencias tradicionales como Selección de fútbol de Argentina, Selección de fútbol de Brasil, Selección de fútbol de Francia y Selección de fútbol de Alemania, además de combinados de Concacaf como Selección de fútbol de Panamá y Selección de fútbol de Haití.

Los seis lugares restantes se definirán durante la próxima fecha FIFA de marzo a través de distintos repechajes. En Europa, 16 selecciones disputarán cuatro boletos mediante un sistema de playoffs, mientras que otras seis provenientes de distintas confederaciones competirán por dos cupos en una repesca intercontinental. Uno de los temas que sigue abierto es la situación de la Selección de fútbol de Irán. Aunque el equipo aseguró su clasificación en el terreno de juego, la federación ha planteado dudas sobre su participación debido a que sus partidos de fase de grupos están programados en territorio estadounidense. Mientras se resuelven estos escenarios, México avanza en los preparativos logísticos y deportivos para recibir nuevamente el torneo. A diferencia de otras ediciones, el país no solo tendrá la responsabilidad de organizar encuentros, sino también de inaugurar la competencia, lo que implica un reto operativo y simbólico para las autoridades y el propio equipo nacional.