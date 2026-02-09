Niega estar implicado el primer sospechoso italiano por los ‘Safaris de la muerte’ en Sarajevo

Internacional
/ 9 febrero 2026
    Niega estar implicado el primer sospechoso italiano por los ‘Safaris de la muerte’ en Sarajevo
    Un hombre acuna a su hijo mientras la gente pasa corriendo por uno de los peores lugares para los francotiradores en Sarajevo en abril de 1993. AP/Michael Stravato
EFE
por EFE

Cacería
Guerras

Roma

La ‘caza de civiles’ en Sarajevo por millonarios extranjeros había sido denunciada en otras ocasiones en el pasado

ROMA- El primer investigado en Italia por haber participado en supuestos viajes organizados para disparar a personas asediadas en Sarajevo durante la guerra de Bosnia ha negado este lunes su implicación ante la Fiscalía de la ciudad de Milán (norte).

Los fiscales Marcello Viola y Alessandro Gobbis han interrogado durante aproximadamente una hora a este primer sospechoso, un camionero jubilado de 80 años de la ciudad de Pordenone (norte), según avanzan los medios locales.

TE PUEDE INTERESAR: El Libro de los Muertos pone nombre y apellido a víctimas de la guerra bosnia

El investigado ha negado cualquier implicación con los hechos, según las mismas fuentes.

El pasado miércoles trascendió que este italiano había sido llamado a declarar en Milán debido a las sospechas de que pudiera haber participado en los llamados ‘Safaris de la muerte’ durante el asedio de Sarajevo entre 1992 y 1995.

Estos supuestos hechos empezaron a ser investigados en Italia el pasado mes de noviembre, a raíz de la documentación recopilada para un libro por el escritor Ezio Gavazzeni.

La tesis de la investigación es que durante el trágico sitio de Sarajevo, que atrapó a miles de civiles durante casi cuatro años bajo el fuego de la artillería serbobosnia, algunos italianos y de otros países se sumaron a los asediadores para disparar por mero ocio, apostados como francotiradores en las colinas de los aledaños.

La ‘caza de civiles’ en Sarajevo por millonarios extranjeros había sido denunciada en otras ocasiones en el pasado.

Por ejemplo, el documental ‘Sarajevo Safari’ (2022) del director esloveno Miran Zupancic sostiene que estos ‘cazadores’ procedían de Italia, Estados Unidos o Rusia aunque no aporta nombres.

En noviembre de 2022 la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina se abrió a analizar las informaciones de esta película tras una denuncia interpuesta por la entonces alcaldesa de Sarajevo, Bengamina Karic.

El delito ahora barajado por la Fiscalía de Milán es el de homicidio múltiple con los agravantes de ‘motivos abyectos’ y ‘crueldad’, lo que hace que estos hechos no puedan prescribir.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

