Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum

México
/ 26 febrero 2026
    Sheinbaum dijo que la cooperación entre ambos países se mantiene sin violaciones a la soberanía. CUARTOSCURO

La Presidenta dijo que armas de alto calibre como lanzacohetes provienen de suelo estadounidense

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si Estados Unidos quiere ayudar, debe parar la entrada de armas desde ese país a México.

Durante la mañanera, la Mandataria federal aseguró que entran a territorio mexicano armas de alto calibre.

TE PUEDE INTERESAR: Intercambiarán inteligencia financiera UIF e IRS de EU

“Nosotros en el entendimiento con Estados Unidos uno de los puntos centrales es que ellos disminuyan la entrada de armas a México, entradas que son, digo armas que son de uso exclusivo del Ejército de los Estados Unidos”.

“¿Nos quieren ayudar? Nos pueden ayudar de muchas maneras, una de ellas paren la entrada de armas de Estados Unidos a México, estas armas de calibre, de alto calibre, lanzacohetes, vienen de allá”, urgió Sheinbaum.

“Un elemento central es que disminuya la entrada de armas de Estados Unidos a México, y otras formas que nos ayudan, inteligencia, investigación y mucha colaboración, ellos de su lado y nosotros de nuestro lado, y si tienen información en México, pues se les entrega a las autoridades mexicanas, entonces esa es la manera que estamos cooperando”.

“Pero la más importante sería, así como nosotros paramos el fentanilo que va a Estados Unidos, que disminuyan las armas que están entrando a México”.

La Presidenta aseguró que el objetivo de su Gobierno es la paz y la tranquilidad del pueblo.

”Nuestro objetivo siempre ha sido la paz y la tranquilidad del pueblo y tenemos una estrategia que es atención a las causas y cero impunidad con cuatro ejes que ya conocen, atención a las causas, que ahora con lo que presentamos de jóvenes vamos a aumentar el apoyo al lado de los jóvenes de nuestro país, en deporte, en cultura en escuelas, atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia, inteligencia e investigación y coordinación y estamos avanzados. Está funcionando la estrategia y vamos a seguir avanzando”, planteó.

