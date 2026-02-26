¿Quién es Juanita Sánchez?... la ex suegra de Poncho de Nigris que supuestamente lo amenazó de muerte

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 26 febrero 2026
    ¿Quién es Juanita Sánchez?... la ex suegra de Poncho de Nigris que supuestamente lo amenazó de muerte
    El influencer Poncho de Nigris solicitó protección a autoridades tras denunciar amenazas de muerte presuntamente vinculadas con la liberación de su exsuegra Juanita Sánchez, conocida como “La Tía”.

Poncho de Nigris denuncia amenazas y pide protección tras la liberación de su exsuegra Juanita Sánchez, vinculada a delitos de secuestro y delincuencia organizada

El influencer y conductor Poncho de Nigris encendió las alertas en redes sociales al denunciar que él y su familia han recibido amenazas de muerte, situación que lo llevó a solicitar protección urgente tanto al gobierno estatal como a instancias federales en México. El señalamiento ocurre tras la liberación de su exsuegra, Juanita Sánchez Quintanilla, conocida como “La Tía”.

De acuerdo con el propio De Nigris, el riesgo se reactivó luego de que Sánchez Quintanilla abandonara el Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos el pasado 30 de enero de 2026, tras una reducción de condena que permitió su salida anticipada.

En un comunicado difundido en sus plataformas digitales, el también actor explicó que la situación representa un “riesgo real que ha marcado a su familia desde hace años”, motivo por el cual decidió hacer pública la denuncia y proceder legalmente.

QUIÉN ES JUANITA SÁNCHEZ Y POR QUÉ GENERA PREOCUPACIÓN

Juanita Sánchez Quintanilla fue detenida en 2014 bajo cargos de delincuencia organizada y secuestro, caso que tuvo notoriedad pública debido a la víctima: Armando Gómez, esposo de la cantante Gloria Trevi.

Inicialmente recibió una sentencia de 41 años de prisión; sin embargo, en 2022 la pena se redujo a 29 años, lo que abrió la posibilidad de beneficios legales que derivaron en su liberación anticipada a inicios de 2026 desde un penal federal femenil.

El historial judicial de la exsuegra del influencer es uno de los factores que incrementan la preocupación en el entorno del conductor, quien ha señalado que existen antecedentes de delitos graves vinculados a miembros de su antigua familia política.

LAS DECLARACIONES DE PONCHO DE NIGRIS

En su mensaje público, De Nigris aclaró que no cuestiona las resoluciones judiciales que permitieron la liberación de Sánchez Quintanilla, pero enfatizó su derecho a solicitar medidas de seguridad ante lo que describió como un “peligro inminente”.

“Procederé ante las autoridades correspondientes para presentar las denuncias y garantizar la seguridad de mi familia”, expresó el influencer, quien también adelantó que evitará profundizar en detalles de su vida privada para proteger a su entorno cercano.

La solicitud de protección incluye tanto autoridades estatales como federales, lo que refleja la seriedad con la que el conductor percibe el riesgo y la necesidad de medidas preventivas inmediatas.

CONTEXTO DEL CASO

El caso ha generado atención mediática no solo por las denuncias actuales, sino por la relación indirecta con figuras del espectáculo y procesos judiciales de alto perfil en el país.

La evolución de la denuncia de Poncho de Nigris y la respuesta de las autoridades serán determinantes para esclarecer el nivel de riesgo y las medidas de protección que eventualmente se implementen, mientras la opinión pública permanece atenta al desarrollo de este caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Personajes


Poncho De Nigris

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La Guerra de Claudia Sheinbaum
En la narconómina que fue encontrada en una de las cabañas en las que se refugiaba “El Mencho”, se enlistan los registros contables, se contienen aportaciones de jefes de plaza, sueldos de halcones y sicarios de la organización criminal, pagos de sobornos a la Fiscalía General de la República (FGR), militares, policía municipal, hackers.

Militares, policías y halcones, en narconómina de CJNG
La reforma electoral considera una reconfiguración de los procesos electorales en el país.

Propuesta de reforma electoral: ¿se acabarán los ‘pluris’?
Con el aumento de temperaturas inicia la temporada de cucarachas en hogares de México. Especialistas explican por qué aparecen y qué medidas ayudan a prevenir su entrada

Llega la temporada de cucarachas a México... ¿cómo entran a tu casa y qué las atrae?
El cierre de febrero de 2026 traerá una serie de fenómenos astronómicos ideales para quienes disfrutan mirar el cielo nocturno.

Cielo de fin de febrero 2026: alineaciones, Luna y planetas imperdibles
Concierto. Tras conquistar escenarios como el Coachella, ‘El Malilla’ promete encender el Auditorio Maravillas con lo mejor del reguetón mexa.

¿Ya tienes tu boleto? ‘El Malilla’ encenderá Saltillo con su reguetón mexa y un show de más de dos horas
La Selección Mexicana celebró en el Estadio Corregidora de Querétaro tras imponerse 3-0 a Islandia en partido amistoso de preparación mundialista.

México vence 4-0 a Islandia en Querétaro y fortalece su preparación rumbo al Mundial 2026