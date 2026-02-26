Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco

/ 26 febrero 2026
    Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco
    World Aquatics confirmó la suspensión de la parada internacional de clavados programada en Jalisco por razones de seguridad. FOTO: ESPECIAL

La crisis de seguridad derivada del estallido de violencia tras la muerte de “El Mencho” obligó a World Aquatics a suspender el Mundial que se iba a celebrar del 5 al 8 de marzo

La Copa del Mundo de Clavados que iba a celebrarse del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco (México) fue cancelada por World Aquatics debido a una grave crisis de seguridad y violencia relacionada con el narcotráfico.

La decisión fue tomada tras una evaluación de riesgos que incluyó restricciones de viaje y alertas emitidas por gobiernos internacionales a causa de la situación en esa región del país.

La competencia, que formaba parte del circuito internacional rumbo a la Superfinal en Beijing y atraería a los mejores saltadores del mundo, no podrá realizarse en territorio mexicano por motivos de seguridad, priorizando World Aquatics la integridad de atletas, entrenadores y oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Mexicanos en Europa y Conference League: horarios y dónde ver a Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Julián Araujo y Mateo Chávez en la Vuelta

Zapopan, parte de la zona metropolitana de Guadalajara, una de las ciudades más importantes de Jalisco, quedó en el centro de alerta tras un reciente estallido de violencia cartelaria.

El brote de violencia comenzó después de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su abatimiento por fuerzas de seguridad desató una ola de ataques y bloqueos en diversas carreteras, incendios de vehículos y choques con autoridades en Jalisco y otras entidades, dejando un saldo de decenas de muertos y cientos de bloqueos que paralizaron la región.

Esta situación ha tenido un impacto directo en el deporte local y nacional: además de la suspensión de la parada de clavados, partidos de futbol y otros eventos públicos han sido pospuestos o cancelados en zonas cercanas por falta de garantías sanitarias y de seguridad.

World Aquatics, organismo rector de la disciplina, manifestó que espera poder reubicar o reprogramar la etapa en otra sede en el futuro, agradeciendo a las autoridades mexicanas por los preparativos, aunque sin ofrecer fechas alternativas concretas.

La cancelación representa un golpe para la escena del deporte acuático en México, donde atletas de alto nivel, incluida una generación de clavadistas con resultados internacionales destacados, se preparaban para competir ante rivales de élite en suelo nacional.

