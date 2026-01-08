Ocho detenidos por protestas en Minneapolis tras homicidio de mujer por ICE

MINEÁPOLIS.- Luego de que una mujer falleciera tras recibir varios tiros por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), varias protestas se han generado en la ciudad, donde alrededor de ocho personas han sido detenidas.

Fue durante la mañana que decenas de manifestantes se concentraron frente al Bishop Henry Whipple Federal Building, el edificio federal donde se encuentran los agentes antiinmigración.

Los manifestantes se han enfrentado con los agentes federales acusándoles de “asesinos” y les han pedido que se marchen de la ciudad como también les requirió el alcalde, Jacob Frey.

Al conocerse la muerte, cientos de personas se concentraron en la calle donde había sucedido y estuvieron protestando y honrando a la víctima durante una vigilia que duró toda la noche.

Por su parte el gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró el estado de emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse para hacer frente a todas las protestas que se espera que se desarrollen en la ciudad.

Otras grandes ciudades del país, como Nueva York o Washington, también han salido a protestar por la muerte de la estadounidense.

Fue desde el principios del pasado diciembre que el gobierno de Estados Unidos ha enviado desde unos 2000 agentes federales a Minneapolis, donde la ciudad del estado de Minnesota ya ha sido testigo de protestas contra la violencia policial.