Ofrece una cafetería tazas de espresso, latte y capuchino con rostro del papa antes de su viaje a Perú

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    Ofrece una cafetería tazas de espresso, latte y capuchino con rostro del papa antes de su viaje a Perú
    La barista Ariana Mallma decora un capuchino con un dibujo del papa León XIV en la cafetería Ynn Coffee de Lima, Perú, el martes 22 de septiembre de 2026. AP/Martin M
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La prensa ha reportado el interés de Prevost por el café. En 2017 el entonces obispo visitó una cafetería del barrio de Chorrillos, en Lima

LIMA- Una cafetería de Lima comenzó el martes a ofrecer a sus clientes tazas de espresso, latte y capuchino decorados con la imagen del papa León XIV, quien visitará Perú en noviembre como parte de su primer viaje a Sudamérica, que incluye también a Uruguay y Argentina.

Carlos Risco, el dueño de la cafetería Ynn Coffee, dijo a The Associated Press que se propusieron retratar el rostro de Robert Prevost por su histórica visita.

“Decidimos ser los primeros en dibujarlo”, indicó. Añadió que emplearon varias horas en perfeccionar el dibujo con una pintura de cacao cultivado en la Amazonía peruana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/regresa-robert-prevost-a-latinoamerica-en-un-viaje-de-11-dias-en-14-ciudades-35-discursos-y-9-misas-FE23637763

“Escuchamos que el papa, cuando trabajó en sus misiones en Perú, era consumidor de café peruano”, comentó Risco, de 39 años, quien, cuando era niño, vivió por un tiempo en Chiclayo donde fue monaguillo en la iglesia San Juan María Vianney, antes de que Prevost fuese obispo de esa diócesis entre 2014 y 2023.

La prensa ha reportado el interés de Prevost por el café. En 2017 el entonces obispo visitó una cafetería del barrio de Chorrillos, en Lima, tras una misa en una iglesia local donde saboreó un capuchino junto a otros religiosos de la orden de San Agustín, de la que forma parte.

Ariana Mallma, la barista que retrata al papa, explicó que enfría con hielo el cacao amazónico que usa como pintura para dibujar a Prevost en las tazas humeantes. Por ahora lo grafica en dos opciones: rezando y sonriendo.

“Es como pintar un lienzo, con paciencia, porque sino se te mancha toda la obra”, indicó.

Ynn Coffee es una de las casi 200 cafeterías de Lima. La producción de café en Perú se concentra en la Amazonía donde predomina las variedades Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache y Geisha.

En 2025, Perú produjo más de 370.000 toneladas de café, según datos oficiales. Las exportaciones alcanzaron 1.796 millones de dólares y los principales destinos fueron Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Canadá.

A medida que se acerca la visita del papa, entre el 11 y 16 de noviembre, los comerciantes han comenzado a ofrecer diversos productos relacionados con la figura de Prevost. Se venden camisetas con su rostro, se elaboran diversos tipos de dulces y se está construyendo una estatua de 14 metros de altura.

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