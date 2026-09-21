Regresa Robert Prevost a Latinoamérica en un viaje de 11 días, en 14 ciudades, 35 discursos y 9 misas

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV se prepara para volver a Latinoamérica del 6 al 16 de noviembre y visitará Uruguay, Argentina y Perú, país donde vivió 20 años y del que tiene la nacionalidad, en un viaje de 11 días en el que recorrerá 14 ciudades, pronunciará 35 discursos y homilías y celebrará 9 misas que se esperan multitudinarias. Además de los actos institucionales y protocolarios, León XIV, en el primer viaje a América Latina como pontífice, mantendrá encuentros con el mundo de la educación, del trabajo y con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas; visitará centros que se ocupan de los más necesitados, acudirá al complejo penitenciario federal de Buenos Aires y compartirá con misioneros y representantes de pueblos amazónicos. Este viaje, que iguala los 11 días del viaje del pasado abril a África, significa el retorno de un papa a dos países que no visitó Francisco en sus doce años de pontificado: Argentina y Uruguay.

El viaje a Uruguay se producirá 40 años después de la visita de Juan Pablo II en 1987 y 1988, mientras que la última visita del obispo de Roma a Argentina fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades. Para Robert Prevost, nacido en Chicago (Estados Unidos) es una “vuelta a casa” en el caso de Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos. Francisco visitó el país en 2018. Educación y vulnerables en Uruguay El pontífice iniciará esta gira en Uruguay donde, del 6 al 8 de noviembre, mantendrá reuniones con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el Edificio José Artigas y presidirá la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago.

Se trasladará en avión a Paysandú para oficiar la primera misa de este viaje en el Parque París Londres y en la capital mantendrá un encuentro en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Borro (Casavalle), uno de los barrios de Montevideo donde se encuentran algunas de las situaciones de mayor vulnerabilidad. Después se reunirá con el mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay. También se celebrará una gran vigilia de oración en el Estadio del Centenario. El domingo 8 de noviembre, última jornada en suelo uruguayo, León XIV se trasladará a Florida para celebrar por la mañana su segunda misa en la plaza de la Catedral Basílica, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. El mundo del trabajo y una prisión en Argentina Además de la esperada reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, León XIV visitará al personal y a los asistidos del “Pequeño Cottolengo Don Oriono” de Claypol y un centro penitenciario en Buenos Aires. Ofrecerá una misa en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires, y mantendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Se reunirá con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio de San Martín, y celebrará las vísperas en la Catedral Metropolitana. En Córdoba, presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, tendrá un encuentro con obispos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y regresará a Buenos Aires para celebrar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles de la capital. En el santuario mariano de Lujan oficiará una misa que se prevé multitudinaria, con la asistencia de un millón y medio de fieles según autoridades locales.

Regreso a “su”Perú En «su regreso a casa» se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori y mantendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, que tendrá lugar en la plaza de la Catedral. León XIV dirigirá unas palabras a los participantes y celebrará en el Estadio Monumental de Lima una vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios.

En Chiclayo celebrará una misa en las “Pampas de Pimentel” y visitará la capilla privada de San Oscar Romero, mantendrá un encuentro con los obispos en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Al día siguiente, volará a Santa Cruz de Succhabamba y en Chiclayo participará en un encuentro de oración con la comunidad católica con ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario dedicado al santo de origen español que fue arzobispo de Lima. Tendrá un encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y en Pucallpa, mantendrá un encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao y celebrará la Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. Por Cristina Cabrejas, Agencia de Noticias EFE.