$!Operativo en cruceros de Disney y Holland America deja 27 detenidos por explotación infantil

SAN DIEGO, CA.- Una investigación federal sobre material de explotación sexual infantil (CSEM) derivó en el arresto de 27 miembros de la tripulación de diversos cruceros en San Diego, según confirmaron portavoces de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Las operaciones, que se llevaron a cabo entre el 23 y el 27 de abril, incluyeron el abordaje de múltiples embarcaciones, entre ellas el crucero Disney Magic. La movilización salió a la luz pública tras la difusión de videos grabados por pasajeros el 23 de abril, donde se observaba a agentes federales escoltando a tripulantes hacia camionetas en el estacionamiento de B Street Pier.

Un portavoz de CBP informó que los agentes abordaron ocho embarcaciones y entrevistaron a 28 personas. Tras las diligencias, se determinó que 27 de ellas estaban presuntamente involucradas en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material de explotación sexual infantil o pornografía infantil. Como consecuencia inmediata, CBP canceló las visas de los sospechosos y procedió con su deportación a sus países de origen. Aunque CBP no identificó formalmente todos los barcos involucrados, testigos y organizaciones locales señalaron presencia de agentes en unidades de Disney Cruise Line y Holland America Line (específicamente el buque MV Zandaam).

Un portavoz de Disney declaró el 7 de mayo que mantienen una política de “tolerancia cero” y que cooperaron plenamente con las autoridades. Precisaron que, aunque la mayoría de los detenidos no pertenecían a su línea, aquellos que sí lo hacían ya no forman parte de la empresa.

Hasta el momento, las autoridades federales no han proporcionado detalles adicionales sobre el origen de la investigación o si existen más implicados fuera de los puertos de San Diego. Los pasajeros que documentaron los arrestos expresaron sorpresa al identificar a miembros de la tripulación que les brindaban servicio directo, como meseros, entre los detenidos por las autoridades migratorias y de aduanas. (Con información de CBP, NBC San Diego y The California Post)

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