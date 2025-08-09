¿Otro incendio amenaza a Los Ángeles y a todo California?

El 9 de agosto se reportó que dos incendios forestales en la costa oeste de California, Estados Unidos, se han propagado en un conjunto de casi 44 mil 423 hectáreas. Presuntamente, tras el curso del desastre, se registraron 4 heridos.

Se informó que el condado de Los Ángeles, California, levantó órdenes de evacuación.

Medios de información locales explicaron que el incendio de Gifford, originado en el Parque Nacional de los Padres, en los condados de San Luis Obispo y Santa María, ha sumado 42 mil 250 hectáreas. Presuntamente, los servicios de emergencia solo han podido controlar un 21% del fuego. Autoridades detallaron que este incendio representa el mayor de su tipo en 2025 de California.