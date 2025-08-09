¿Otro incendio amenaza a Los Ángeles y a todo California?

/ 9 agosto 2025
    ¿Otro incendio amenaza a Los Ángeles y a todo California?
    Incendios de Canyon y Gifford consumen hectáreas en California FOTO: VANGUARDIA

En enero del 2025, un incendio forestal en Los Ángeles le costó la vida a 29 personas y más de 16 mil estructuras se destruyeron

El 9 de agosto se reportó que dos incendios forestales en la costa oeste de California, Estados Unidos, se han propagado en un conjunto de casi 44 mil 423 hectáreas. Presuntamente, tras el curso del desastre, se registraron 4 heridos.

Se informó que el condado de Los Ángeles, California, levantó órdenes de evacuación.

Medios de información locales explicaron que el incendio de Gifford, originado en el Parque Nacional de los Padres, en los condados de San Luis Obispo y Santa María, ha sumado 42 mil 250 hectáreas. Presuntamente, los servicios de emergencia solo han podido controlar un 21% del fuego. Autoridades detallaron que este incendio representa el mayor de su tipo en 2025 de California.

Por su parte, el otro incendio, originado en Canyon, California, se elevó a 2 mil 173 hectáreas, con una contención aproximada de 21%, según Departamentos de Bomberos del Condado de Los Ángeles y del Condado de Ventura.

El fuego de Canyon desalojó a más de 4 mil 300 residentes, provocando 3 heridos en el condado de Los Angeles y uno más en el condado de Ventura.

Los bomberos advirtieron en un informe que el clima de la región, de aproximadamente 32 centígrados, mantendrá a la zona caliente y seca, siendo un potenciador para la propagación de los incendios.

La vegetación históricamente seca contribuye al persistente potencia para un crecimiento rápido y un comportamiento significativo del fuego’ expusieron los servicios de emergencia en California

