Países miembros de la CPI votan para decidir el futuro del fiscal Karim Khan

NACIONES UNIDAS- La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), integrada por 125 países, abrió este viernes una sesión extraordinaria en la sede de Naciones Unidas para decidir si aprueba la destitución del fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida, en un desenlace sin precedentes para el tribunal. La reunión comenzó a las 10:00 hora local (14:00 GMT) con una breve sesión plenaria pública antes de continuar a puerta cerrada. ”Confío en poder contar con su cooperación para que podamos gestionar este asunto respetando la privacidad de la persona y de la Corte como institución”, dijo la presidenta de la Asamblea, la diplomática finlandesa Päivi Kaukoranta, al inaugurar la sesión.

Añadió que la Asamblea ha elegido como relatora de la reunión a la japonesa Hiromi Okhara y designado una Comisión de Verificación de Credenciales integrada por Belice, Chipre, Francia, Alemania, Ghana, Senegal, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania. La decisión que adopten los países se anunciará durante la sesión plenaria de clausura prevista para esta tarde. Participan en la votación Estados miembros de la Unión Europea como España, Francia y Alemania, junto con países de todas las regiones que forman parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte. Países Bajos, anfitrión de la CPI, adelantó que votará a favor del cese porque el fiscal debe ser una persona de “alta integridad moral”. Estados Unidos e Israel, dos de los países más implicados en las controversias que rodean a la CPI en los últimos años, no participan en la votación al no ser Estados Partes del Estatuto de Roma. Tampoco lo son China, India o Rusia.

La convocatoria responde a la recomendación formulada el pasado junio por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, órgano ejecutivo de la CPI, que recomendó destituir a Khan y dispuso su suspensión mientras el conjunto de los países decide si incurrió en una conducta incompatible con el cargo. Votación a puerta cerrada La votación será secreta y requerirá una mayoría absoluta de los 125 Estados Partes, es decir, al menos 63 votos a favor, para aprobar su destitución. La reunión llega tras casi dos años de investigaciones sobre las acusaciones formuladas por una antigua colaboradora de Khan, quien denunció haber sufrido contactos sexuales no consentidos entre marzo de 2023 y abril de 2024 durante viajes oficiales y en dependencias vinculadas a la Fiscalía. La recomendación de la Mesa se apoyó en una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS), posteriormente examinada por un panel independiente de tres expertos judiciales. Sin embargo, un resumen confidencial de las conclusiones de ese panel concluyó por unanimidad que las pruebas reunidas por la OIOS no permiten acreditar la conducta denunciada con el estándar jurídico de “más allá de toda duda razonable”, aunque precisó que ello no significa que las acusaciones sean falsas. El pasado viernes, la denunciante concedió su primera entrevista, a la cadena estadounidense CNN, en la que denunció públicamente contactos sexuales no consentidos. Khan ha rechazado haber cometido conducta alguna que pueda calificarse de “inapropiada, no deseada o abusiva”, y sostiene que existe una campaña para apartarlo del cargo tras solicitar en mayo de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. La eventual salida de Khan no supondrá el cierre automático de la investigación sobre Palestina, que fue abierta por la predecesora de Khan, la gambiana Fatou Bensouda, quien también denunció presiones por Israel para frenar esa investigación.