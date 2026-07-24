Países miembros de la CPI votan para decidir el futuro del fiscal Karim Khan

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Países miembros de la CPI votan para decidir el futuro del fiscal Karim Khan
    Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, antes de una conferencia de prensa en La Haya, Holanda, el 3 de julio de 2023. AP/Peter Dejong

La votación será secreta y requerirá una mayoría absoluta de los 125 Estados Partes, es decir, al menos 63 votos a favor, para aprobar su destitución

NACIONES UNIDAS- La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), integrada por 125 países, abrió este viernes una sesión extraordinaria en la sede de Naciones Unidas para decidir si aprueba la destitución del fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida, en un desenlace sin precedentes para el tribunal.

La reunión comenzó a las 10:00 hora local (14:00 GMT) con una breve sesión plenaria pública antes de continuar a puerta cerrada.

”Confío en poder contar con su cooperación para que podamos gestionar este asunto respetando la privacidad de la persona y de la Corte como institución”, dijo la presidenta de la Asamblea, la diplomática finlandesa Päivi Kaukoranta, al inaugurar la sesión.

https://vanguardia.com.mx/opinion/como-estan-desvirtuando-la-corte-penal-internacional-HL22293675

Añadió que la Asamblea ha elegido como relatora de la reunión a la japonesa Hiromi Okhara y designado una Comisión de Verificación de Credenciales integrada por Belice, Chipre, Francia, Alemania, Ghana, Senegal, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania.

La decisión que adopten los países se anunciará durante la sesión plenaria de clausura prevista para esta tarde.

Participan en la votación Estados miembros de la Unión Europea como España, Francia y Alemania, junto con países de todas las regiones que forman parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte. Países Bajos, anfitrión de la CPI, adelantó que votará a favor del cese porque el fiscal debe ser una persona de “alta integridad moral”.

Estados Unidos e Israel, dos de los países más implicados en las controversias que rodean a la CPI en los últimos años, no participan en la votación al no ser Estados Partes del Estatuto de Roma. Tampoco lo son China, India o Rusia.

$!La Asamblea de los Estados Partes de la CPI inicia una sesión especial para votar sobre la destitución del fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan en Nueva York.
La Asamblea de los Estados Partes de la CPI inicia una sesión especial para votar sobre la destitución del fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan en Nueva York. EFE/EPA/Sarah Yenesel

La convocatoria responde a la recomendación formulada el pasado junio por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, órgano ejecutivo de la CPI, que recomendó destituir a Khan y dispuso su suspensión mientras el conjunto de los países decide si incurrió en una conducta incompatible con el cargo.

Votación a puerta cerrada

La votación será secreta y requerirá una mayoría absoluta de los 125 Estados Partes, es decir, al menos 63 votos a favor, para aprobar su destitución.

La reunión llega tras casi dos años de investigaciones sobre las acusaciones formuladas por una antigua colaboradora de Khan, quien denunció haber sufrido contactos sexuales no consentidos entre marzo de 2023 y abril de 2024 durante viajes oficiales y en dependencias vinculadas a la Fiscalía.

La recomendación de la Mesa se apoyó en una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS), posteriormente examinada por un panel independiente de tres expertos judiciales.

Sin embargo, un resumen confidencial de las conclusiones de ese panel concluyó por unanimidad que las pruebas reunidas por la OIOS no permiten acreditar la conducta denunciada con el estándar jurídico de “más allá de toda duda razonable”, aunque precisó que ello no significa que las acusaciones sean falsas.

El pasado viernes, la denunciante concedió su primera entrevista, a la cadena estadounidense CNN, en la que denunció públicamente contactos sexuales no consentidos.

Khan ha rechazado haber cometido conducta alguna que pueda calificarse de “inapropiada, no deseada o abusiva”, y sostiene que existe una campaña para apartarlo del cargo tras solicitar en mayo de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.

La eventual salida de Khan no supondrá el cierre automático de la investigación sobre Palestina, que fue abierta por la predecesora de Khan, la gambiana Fatou Bensouda, quien también denunció presiones por Israel para frenar esa investigación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acusaciones
Política
Voto

Localizaciones


Nueva York

Organizaciones


Corte Penal Internacional

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
La tecnología de las trampas académicas

La tecnología de las trampas académicas
true

Caso Rocky: la incongruencia y violencia de los influencers
Sheinbaum respondió a Vicente Fox tras defender a Ernesto Ruffo. La presidenta afirmó que la investigación de la FGR no tiene motivaciones políticas y que el caso está sustentado en pruebas.

‘No se vaya a quemar’... Sheinbaum a Vicente Fox por defensa de Ruffo Apple
La Fiscalía General de la República identificó un conglomerado criminal en el que está involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece en el penal de El Altiplano.

Caso Ruffo Appel; logra la FGR identificar 4 empresas a las que llegaba el huachicol

Esta es la vivencia desgarradora de Rocky, perrito de Saltillo, un ser sintiente que dependía enteramente de la protección humana y fue defraudado.

El sufrimiento de Rocky, perrito de Saltillo... estos son los graves daños que padeció al ser arrastrado por su dueña en camioneta
Ante este panorama, el IMSS explicó cuál es la manera adecuada de lavar y desinfectar frutas y verduras, además de recordar la importancia del uso de agua y jabón para prevenir infecciones.

IMSS revela la forma correcta de lavar frutas y verduras para evitar enfermedades; este es el jabón que debes usar
Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa

Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa
Mr. Iguana será el primer representante de Lucha Libre AAA en recibir una figura Ultimate Edition producida por Mattel.

¡Histórico! Mattel lanzará figuras de AAA con WWE; Mr. Iguana será el primero