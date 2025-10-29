Para competir con Wikipedia, Elon Musk lanza Grokipedia

Internacional
/ 29 octubre 2025
    Para competir con Wikipedia, Elon Musk lanza Grokipedia
    Elon Musk asiste a la final del campeonato de lucha de la NCAA en Filadelfia. Foto: AP/Matt Rourke

Musk acusó a Wikipedia de estar llena de “propaganda” pidió a la gente que deje de donar al sitio

NUEVA YORK- Elon Musk ha lanzado Grokipedia, una enciclopedia en línea colaborativa que el multimillonario busca posicionar como rival de Wikipedia.

Escribiendo en las redes sociales, Musk afirmó: “Grokipedia.com versión 0.1 ya está en línea” y prometió que “la Versión 1.0 será 10 veces mejor”.

El objetivo de Grokipedia es “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”, manifestó.

Musk ha acusado a a Wikipedia de estar llena de “propaganda” y ha pedido a la gente que deje de donar al sitio. En septiembre, anunció que su empresa de inteligencia artificial xAI estaba trabajando en Grokipedia.

El sitio de Grokipedia tiene una apariencia minimalista con poco más que una barra de búsqueda en la que los usuarios pueden escribir consultas. Afirma tener 885.279 artículos. Wikipedia, por su parte, dice tener más de 7 millones de artículos en inglés.

Al igual que Wikipedia, los usuarios pueden buscar artículos sobre varios temas como Taylor Swift, la Serie Mundial de béisbol o el Palacio de Buckingham.

Mientras que Wikipedia es escrita y editada por voluntarios, no está claro cómo exactamente se elaboran los artículos de Grokipedia. Informes sugieren que el sitio está impulsado por el mismo modelo xAI que sustenta el chatbot Grok de Musk, pero algunos artículos parecen estar adaptados de Wikipedia.

La entrada de Grokipedia sobre Wikipedia acusa al sitio de tener “sesgos ideológicos sistémicos, particularmente una inclinación hacia la izquierda en la cobertura de figuras y temas políticos”.

Temas


Wikipedia

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Elon Musk

true

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual
Peatones caminan en Santiago de Cuba después del paso del huracán Melissa.

Ofrece EU ayuda humanitaria “inmediata” al “pueblo de Cuba afectado” por Melissa
La Ciudad de México se prepara para llenarse de color, tradición y arte con el Gran Desfile de Día de Muertos.

Desfile de Día de Muertos 2025: conoce la ruta, los horarios y dónde verlo EN VIVO este 1 de noviembre
Durante el 30 de octubre, las almas de difuntos son conmemoradas de frente al Día de Muertos.

Día de Muertos: ¿Cuáles son las almas que se conmemoran el 30 de octubre?
Omar Bravo quedó fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026, mientras que Javier ‘Chicharito’ Hernández mantiene su vínculo con la FIFA, pero no será embajador local.

Omar Bravo y Chicharito Hernández fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026
¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares

¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares