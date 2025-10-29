Para competir con Wikipedia, Elon Musk lanza Grokipedia

NUEVA YORK- Elon Musk ha lanzado Grokipedia, una enciclopedia en línea colaborativa que el multimillonario busca posicionar como rival de Wikipedia.

Escribiendo en las redes sociales, Musk afirmó: “Grokipedia.com versión 0.1 ya está en línea” y prometió que “la Versión 1.0 será 10 veces mejor”.

El objetivo de Grokipedia es “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”, manifestó.

Musk ha acusado a a Wikipedia de estar llena de “propaganda” y ha pedido a la gente que deje de donar al sitio. En septiembre, anunció que su empresa de inteligencia artificial xAI estaba trabajando en Grokipedia.

El sitio de Grokipedia tiene una apariencia minimalista con poco más que una barra de búsqueda en la que los usuarios pueden escribir consultas. Afirma tener 885.279 artículos. Wikipedia, por su parte, dice tener más de 7 millones de artículos en inglés.

Al igual que Wikipedia, los usuarios pueden buscar artículos sobre varios temas como Taylor Swift, la Serie Mundial de béisbol o el Palacio de Buckingham.

Mientras que Wikipedia es escrita y editada por voluntarios, no está claro cómo exactamente se elaboran los artículos de Grokipedia. Informes sugieren que el sitio está impulsado por el mismo modelo xAI que sustenta el chatbot Grok de Musk, pero algunos artículos parecen estar adaptados de Wikipedia.

La entrada de Grokipedia sobre Wikipedia acusa al sitio de tener “sesgos ideológicos sistémicos, particularmente una inclinación hacia la izquierda en la cobertura de figuras y temas políticos”.