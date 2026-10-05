Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, convoca elecciones anticipadas para el 29 de noviembre

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, convoca elecciones anticipadas para el 29 de noviembre

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

El primer ministro también reconoció haber cometido errores y no haber cumplido sus promesas de campaña

Internacional
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó el lunes elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, en un intento por reforzar su mandato después de que un parlamento fragmentado rechazara la semana pasada los decretos clave del gobierno en materia de vivienda, en medio de protestas generalizadas.

«Necesitamos recuperar el apoyo popular», declaró Sánchez en un discurso televisado. «Necesitamos movilizarnos y conseguir una mayoría progresista mucho mayor en el Parlamento, una que nos permita superar los intereses creados, lograr nuevos avances sociales y seguir transformando España».

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El primer ministro también reconoció haber cometido errores y no haber cumplido sus promesas de campaña.

$!Una derrota electoral supondría el fin de uno de los pocos gobiernos de izquierda que quedan en Europa.
Una derrota electoral supondría el fin de uno de los pocos gobiernos de izquierda que quedan en Europa. EFE

“También sé que parte de esa mayoría social está insatisfecha hoy en día”, dijo.

Sánchez se ha destacado a nivel mundial por adoptar una postura firme en temas progresistas, desde la creación de un Estado palestino hasta la defensa de las instituciones multilaterales y la represión contra los “oligarcas tecnológicos”, incluso cuando una serie de reveses y escándalos debilitaron su posición en su país.

Dar cara al electorado ahora es una jugada arriesgada, ya que el Partido Socialista de Sánchez va por detrás en las encuestas de opinión.

$!Ha recibido un impulso gracias a las propuestas para abordar la creciente crisis de la vivienda, que fueron bien recibidas pero rechazadas el viernes por diputados de derecha.
Ha recibido un impulso gracias a las propuestas para abordar la creciente crisis de la vivienda, que fueron bien recibidas pero rechazadas el viernes por diputados de derecha. EFE

Sin embargo, ha recibido un impulso gracias a las propuestas para abordar la creciente crisis de la vivienda, que fueron bien recibidas pero rechazadas el viernes por diputados de derecha, lo que ha dado lugar a nuevas protestas públicas planificadas sobre la vivienda.

Una derrota electoral supondría el fin de uno de los pocos gobiernos de izquierda que quedan en Europa, en un momento en que la extrema derecha está logrando avances sin precedentes en toda la región, a medida que un sector cada vez mayor de votantes europeos abandona el centro político.

$!«Necesitamos recuperar el apoyo popular», declaró Sánchez en un discurso televisado.
«Necesitamos recuperar el apoyo popular», declaró Sánchez en un discurso televisado. EFE

Las encuestas de opinión sugieren que una coalición liderada por el conservador Partido Popular (PP) con el apoyo de Vox es el resultado más probable en España, lo que supondría la entrada de un partido de extrema derecha en el gobierno central por primera vez desde el retorno a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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