¿Prófugos del Anexo en Saltillo? Saraperos desmiente supuesto concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Organizaciones
Una página de venta de boletos promociona un espectáculo de los cantantes para diciembre, pero el club deportivo negó que el evento vaya a realizarse en el Estadio Francisco I. Madero.
Apenas el fin de semana, Julión Álvarez se presentó ante el público local y la emoción por tenerlo de vuelta en el escenario llevó a sus fanáticos a comenzar a prepararse para su regreso a Saltillo. Por ello, comenzaron a circular imágenes e información sobre un presunto concierto que se realizaría el 12 de diciembre junto a Alfredo Olivas, bajo el concepto ‘Prófugos del Anexo’. Sin embargo, pese a los intentos de Vanguardia por contactar a los presuntos organizadores, fue el Club Saraperos de Saltillo el que desmintió la información.
La información apuntaba al sitio boletostop.com, donde se ofertan otros conciertos y fechas del mismo espectáculo.
Sin embargo, al acceder a la supuesta fecha para Saltillo, el sitio indicaba que los boletos estaban en preventa y que su costo aumentaría después de ese día. VMÁS seleccionó algunos lugares para simular la compra y, a diferencia de otras boleteras, el sitio mostraba un mensaje que indicaba que el pago debía realizarse mediante una transferencia, en lugar de utilizar un método habitual de compra en línea. Además, solicitaba una dirección para la “entrega” de las entradas.
¿DESMIENTEN CONCIERTO DE JULIÓN EN SALTILLO?
Mientras se esperaba conocer una actualización oficial de los artistas a través de sus canales en redes sociales, VMÁS contactó a los presuntos organizadores que aparecían en el cartel del concierto.
Hasta cerca de las 16:00 horas del 20 de octubre, Copar Music y Dreamer Espectáculos no habían respondido a los intentos de comunicación para confirmar o desmentir la fecha del supuesto concierto de los cantantes en el Estadio Francisco I. Madero.
Fue hasta la tarde cuando, a través del perfil oficial de Saraperos de Saltillo, se desmintió el evento. Aunque no se mencionó a Alfredo Olivas ni a Julión Álvarez, sí se hizo alusión a la fecha del 12 de diciembre, día en que supuestamente se realizaría el concierto.
“El club Saraperos de Saltillo aclara que es completamente falsa la información que ha circulado recientemente en redes sociales sobre la supuesta realización de un concierto el próximo 12 de diciembre en las instalaciones del Estadio Francisco I. Madero. Asimismo, se deslinda de cualquier publicación o anuncio relacionado con dicho evento”, se puede leer en el comunicado, que terminó de causar revuelo en las redes sociales.
¿O SEA, ES FALSO?
Los precios de los boletos para el supuesto concierto van de los 600 a los 2 mil 400 pesos, según el sitio web. Aunque la venta en línea continúa habilitada, los fans mantienen la esperanza de que el espectáculo se haga realidad.
Otra de las razones que generan dudas sobre la realización del show es que, el viernes, cuando ‘El Rey de la Taquilla’ ofreció su espectáculo en el Rodeo Saltillo, no hizo alusión a un próximo regreso. Incluso bromeó e interactuó con el público, una oportunidad que pudo haber aprovechado para mencionar su retorno a la ciudad en un periodo tan corto.