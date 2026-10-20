¿Prófugos del Anexo en Saltillo? Saraperos desmiente supuesto concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Apenas el fin de semana, Julión Álvarez se presentó ante el público local y la emoción por tenerlo de vuelta en el escenario llevó a sus fanáticos a comenzar a prepararse para su regreso a Saltillo. Por ello, comenzaron a circular imágenes e información sobre un presunto concierto que se realizaría el 12 de diciembre junto a Alfredo Olivas, bajo el concepto ‘Prófugos del Anexo’. Sin embargo, pese a los intentos de Vanguardia por contactar a los presuntos organizadores, fue el Club Saraperos de Saltillo el que desmintió la información.

La información apuntaba al sitio boletostop.com, donde se ofertan otros conciertos y fechas del mismo espectáculo.

Sin embargo, al acceder a la supuesta fecha para Saltillo, el sitio indicaba que los boletos estaban en preventa y que su costo aumentaría después de ese día. VMÁS seleccionó algunos lugares para simular la compra y, a diferencia de otras boleteras, el sitio mostraba un mensaje que indicaba que el pago debía realizarse mediante una transferencia, en lugar de utilizar un método habitual de compra en línea. Además, solicitaba una dirección para la “entrega” de las entradas.