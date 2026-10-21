Detectan huachicol fiscal por 61 mil 785 mdp en 2025, informa gobierno de Sheinbaum

Durante la conferencia matutina, conocida como La Mañanera del Pueblo, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que las autoridades encontraron diferencias por 8 mil 824 millones de litros de combustible al comparar las facturas de compra y venta de las empresas del sector.

El Gobierno de México detectó posibles irregularidades en el mercado de combustibles por un valor estimado de 61 mil 785 millones de pesos durante 2025 , como parte de las acciones para identificar operaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

Estas inconsistencias encendieron las alertas sobre posibles operaciones de contrabando y facturación irregular. Sin embargo, las diferencias detectadas no significan por sí solas que cada operación corresponda a un delito comprobado.

La revisión se realizó mediante el intercambio de información entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las autoridades aduaneras y otras dependencias federales, a través de un centro de monitoreo de combustibles.

COMERCIALIZADORAS CONCENTRAN LA MAYOR DIFERENCIA

De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Energía, las empresas comercializadoras concentraron el mayor volumen de inconsistencias durante 2025, con 6 mil 352 millones de litros, equivalentes al 72 por ciento del total identificado.

En segundo lugar se ubicaron los expendios de combustible, con diferencias por mil 199 millones de litros. Por su parte, las operaciones de importación registraron un desbalance de 645 millones de litros.

La comparación entre los volúmenes facturados de compra y venta permite a las autoridades ubicar posibles diferencias en la cadena de suministro. Con esta información, el gobierno busca identificar en qué etapas podrían presentarse irregularidades y qué participantes requieren una revisión más detallada.

SHEINBAUM SEÑALA POSIBLE EVASIÓN DEL IEPS

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que las inconsistencias podrían estar relacionadas con el ingreso irregular de combustibles al país y con mecanismos de facturación que permiten evadir obligaciones fiscales.

“Estimamos, de acuerdo con esta información, que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos”, declaró la mandataria.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un gravamen que se aplica, entre otros productos, a las gasolinas y el diésel. Su recaudación forma parte de los ingresos públicos, por lo que la evasión de este impuesto puede representar pérdidas para las finanzas del país.

La cifra de 61 mil 785 millones de pesos corresponde al valor estimado de las irregularidades detectadas, mientras que los cerca de 61 mil millones mencionados por Sheinbaum se refieren al posible monto que dejó de recaudarse por concepto de IEPS. Ambos datos están relacionados, pero describen conceptos distintos.

¿CÓMO BUSCA EL GOBIERNO FRENAR EL HUACHICOL FISCAL?

La administración federal señaló que ahora cuenta con herramientas para cruzar información e identificar a importadores, comercializadores, distribuidores y gasolineras cuyas operaciones presentan inconsistencias.

El objetivo es rastrear el movimiento de los combustibles desde su ingreso al país hasta su distribución y venta, con el fin de detectar diferencias entre los volúmenes registrados y los facturados.