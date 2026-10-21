Continúan HOY manifestaciones en el IMSS... ¿Qué exigen los trabajadores?

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    Continúan HOY manifestaciones en el IMSS... ¿Qué exigen los trabajadores?
    rabajadores y jubilados del IMSS convocaron a una movilización este miércoles 21 de octubre en la Ciudad de México. Entre sus exigencias están un aumento salarial del 10%. VANGUARDIA/ARCHIVO

Trabajadores del IMSS convocan a una megamarcha hoy en CDMX. Conoce la hora, el punto de reunión y las principales demandas de los manifestantes.

Trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una nueva megamarcha en la Ciudad de México para este miércoles 21 de octubre, en medio de las inconformidades por los salarios, las condiciones de trabajo y la representación sindical.

De acuerdo con la convocatoria difundida por los inconformes, la movilización está programada para las 15:00 horas y tendrá como punto de reunión el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

La protesta busca reunir a empleados de distintas entidades del país para exigir respuestas a sus demandas laborales. Ante la concentración, se prevén posibles afectaciones viales en las inmediaciones del punto de encuentro, aunque la ruta completa y el destino final no se habían informado en la convocatoria descrita.

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Por ello, quienes tengan previsto circular por la zona deberán considerar posibles retrasos y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades capitalinas sobre la movilidad.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE SERÁ LA MARCHA DEL IMSS?

La movilización está prevista para las 15:00 horas de este miércoles 21 de octubre, con salida desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI. La convocatoria llama a participar a trabajadores activos, jubilados y otros integrantes del sector inconformes con la situación laboral dentro del instituto.

Hasta el momento señalado en la convocatoria, no se había precisado públicamente el recorrido completo. Esta falta de información impide establecer qué avenidas podrían registrar afectaciones durante toda la jornada.

La protesta se suma a otras manifestaciones realizadas en la capital, donde trabajadores disidentes llevaron a cabo concentraciones y bloqueos intermitentes en Paseo de la Reforma, además de acudir a las inmediaciones de Palacio Nacional para visibilizar sus exigencias.

¿QUÉ EXIGEN LOS TRABAJADORES Y JUBILADOS?

Entre las principales demandas de los manifestantes destaca un aumento salarial del 10% directo al tabulador, con el que buscan mejorar sus ingresos. La petición forma parte de las inconformidades relacionadas con las condiciones laborales y las negociaciones entre los trabajadores y su representación sindical.

Otra de las exigencias es la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Los inconformes también piden convocar a un congreso nacional extraordinario, con el objetivo de abordar las diferencias que mantienen con la dirigencia.

Además de los asuntos salariales y sindicales, los participantes han señalado problemas relacionados con el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, aspectos que consideran relevantes para el funcionamiento cotidiano de las unidades de atención.

LAS PROTESTAS Y EL CONFLICTO SINDICAL

Las movilizaciones reflejan las diferencias entre un sector de trabajadores y la dirigencia sindical respecto a la representación de sus intereses y la atención de sus demandas. Los inconformes buscan que sus planteamientos sean discutidos y obtengan respuesta por parte de las instancias correspondientes.

El conflicto también pone sobre la mesa las condiciones en las que labora el personal del IMSS, institución que brinda servicios de salud a millones de personas en México. La disponibilidad de medicamentos, equipos e insumos es uno de los temas que los manifestantes han incorporado a sus reclamos.

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Como dato relevante, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social representa a personal que desempeña distintas funciones, desde áreas médicas y de enfermería hasta labores administrativas y técnicas. Por ello, las diferencias laborales y sindicales pueden involucrar a trabajadores con responsabilidades muy distintas dentro del instituto.

La megamarcha convocada para este miércoles busca mantener visibles las exigencias de los trabajadores y jubilados, en una jornada en la que la atención estará puesta tanto en sus demandas como en las posibles repercusiones para la circulación en la Ciudad de México.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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