Gilberto Mora ya fue por su INE; Instituto aprovecha para llamar a jóvenes a tramitar su credencial

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Gilberto Mora ya fue por su INE; Instituto aprovecha para llamar a jóvenes a tramitar su credencial
    El futbolista de Xolos de Tijuana acudió por primera vez a un módulo del Instituto Nacional Electoral tras cumplir 18 años. VANGUARDIA/ARCHIVO

Gilberto Mora tramita su primera INE tras cumplir 18 años. Conoce los requisitos y documentos necesarios para obtener la credencial para votar

El futbolista Gilberto Mora cambió por un momento los estadios por las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE). El futbolista de los Xolos de Tijuana acudió a tramitar su primera credencial para votar, pocos días después de cumplir 18 años, en una visita que llamó la atención de los aficionados.

El organismo electoral compartió imágenes del mediocampista y aprovechó la ocasión para invitar a otros jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad a realizar el trámite. La publicación combinó referencias al futbol con un mensaje sobre la importancia de contar con una identificación oficial y participar en la vida democrática del país.

Mora cumplió 18 años el pasado 14 de octubre y, con ello, se sumó a los jóvenes que ya pueden iniciar el proceso para obtener su credencial, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la autoridad electoral.

La visita también permitió ver al jugador en una faceta distinta a la que suele mostrar en la cancha. Durante su estancia en el módulo, convivió con trabajadores del instituto y con ciudadanos que aprovecharon la oportunidad para acercarse a una de las promesas más conocidas del futbol mexicano.

¿Gilberto Mora al Barcelona?... prensa española afirma que Messi habría recomendado a la joya mexicana

DE DEBUTAR A LOS 15 AÑOS A TRAMITAR SU PRIMERA INE

La historia de Gilberto Mora en el futbol profesional comenzó a una edad poco habitual. El mediocampista debutó con Xolos en la Liga MX en agosto de 2024, cuando tenía apenas 15 años, y desde entonces su desarrollo ha despertado el interés de aficionados y especialistas.

Sus actuaciones también le abrieron las puertas de la Selección Mexicana, donde comenzó a ganar mayor visibilidad. Su juventud, participación en competencias de alto nivel y proyección deportiva lo han colocado entre los nombres que generan expectativa sobre el futuro del balompié nacional.

Esta vez, sin embargo, el motivo de la atención no fue un gol, una convocatoria o un posible fichaje internacional. Su visita al INE puso el foco en un paso cotidiano para millones de mexicanos: obtener la identificación que permite ejercer el derecho al voto y realizar numerosos trámites.

QUÉ NECESITAS PARA TRAMITAR LA CREDENCIAL DEL INE

Para quienes acaban de cumplir 18 años, el trámite de la credencial para votar requiere presentar tres documentos originales, sin tachaduras ni enmendaduras. El INE establece los siguientes requisitos:

• Acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana.

• CURP

• Identificación con fotografía vigente, como pasaporte, cartilla del Servicio Militar, licencia de conducir o credencial escolar que cumpla con las condiciones del instituto.

• Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, como un recibo de servicios o documento aceptado por la autoridad electoral.

El procedimiento es gratuito y personal. Antes de acudir, se recomienda consultar los módulos disponibles y programar una cita en el portal oficial del INE. Durante la atención, el personal revisará los documentos y registrará los datos del solicitante. Una vez que la credencial esté lista, deberá recogerse en el mismo módulo donde se realizó el trámite.

Si el joven no cuenta con alguna identificación con fotografía o comprobante de domicilio, el instituto contempla alternativas mediante dos testigos que cumplan con las condiciones establecidas. Los requisitos completos pueden consultarse en el sitio oficial: https://www.ine.mx/credencial/documentos-necesarios/.

‘No necesita presión’... Agente de Gilberto Mora destapa cuándo se iría a Europa

Dato curioso: aunque muchos conocen el documento como INE, su nombre oficial es Credencial para Votar. Además de utilizarse para ejercer el voto, es una de las identificaciones más solicitadas para realizar trámites bancarios, administrativos y otros procedimientos en México.

La visita de Gilberto Mora convirtió un trámite habitual en una oportunidad para poner sobre la mesa la importancia de que los jóvenes cuenten con su identificación oficial desde que cumplen la mayoría de edad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


trámites

Organizaciones


INE
XOLOS DE TIJUANA

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Los especialistas alertaron de la crisis que se vive en materia hídrica en los estados fronterizos.

Impagable, deuda de agua con EU; se comprometen recursos hídricos de Monterrey
Las primeras infancias resultan con mayor vulnerabilidad en entornos violentos o no saludables para su desarrollo.

Caso de bebé fallecida en Saltillo evidencia vulnerabilidad de la primera infancia, advierte especialista
El Gobierno de México defendió que las desapariciones no se toleran en el País.

Defiende comité en ONU alerta sobre desapariciones; no se toleran: Gobierno de México
El PSG de Luis Enrique impuso su poder ofensivo ante el Barcelona y firmó una victoria de 4-2 en el Parque de los Príncipes, por la tercera jornada de la Champions League.

PSG derrota 4-2 al Barcelona en Champions League; Lamine Yamal anota, pero no evita la caída
Advertencia. La supuesta fecha de ‘Prófugos del Anexo’ en Saltillo comenzó a circular en redes sociales tras la reciente presentación de Julión Álvarez en la ciudad.

¿Prófugos del Anexo en Saltillo? Saraperos desmiente supuesto concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas

El ‘grooming fantasía’ permite a los perros lucir un aspecto festivo en Halloween y Día de Muertos sin la incomodidad de usar ropa o accesorios ajustados.

De alebrijes a esqueletos: La tendencia de arte canino que llega para Halloween y Día de Muertos en Saltillo
true

Saldos de los destapes en la 4T
true

¿Estás escuchando, Claudia Sheinbaum?