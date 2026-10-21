Gilberto Mora ya fue por su INE; Instituto aprovecha para llamar a jóvenes a tramitar su credencial

El organismo electoral compartió imágenes del mediocampista y aprovechó la ocasión para invitar a otros jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad a realizar el trámite. La publicación combinó referencias al futbol con un mensaje sobre la importancia de contar con una identificación oficial y participar en la vida democrática del país.

El futbolista Gilberto Mora cambió por un momento los estadios por las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE). El futbolista de los Xolos de Tijuana acudió a tramitar su primera credencial para votar , pocos días después de cumplir 18 años, en una visita que llamó la atención de los aficionados.

La visita también permitió ver al jugador en una faceta distinta a la que suele mostrar en la cancha. Durante su estancia en el módulo, convivió con trabajadores del instituto y con ciudadanos que aprovecharon la oportunidad para acercarse a una de las promesas más conocidas del futbol mexicano.

Mora cumplió 18 años el pasado 14 de octubre y, con ello, se sumó a los jóvenes que ya pueden iniciar el proceso para obtener su credencial, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la autoridad electoral.

DE DEBUTAR A LOS 15 AÑOS A TRAMITAR SU PRIMERA INE

La historia de Gilberto Mora en el futbol profesional comenzó a una edad poco habitual. El mediocampista debutó con Xolos en la Liga MX en agosto de 2024, cuando tenía apenas 15 años, y desde entonces su desarrollo ha despertado el interés de aficionados y especialistas.

Sus actuaciones también le abrieron las puertas de la Selección Mexicana, donde comenzó a ganar mayor visibilidad. Su juventud, participación en competencias de alto nivel y proyección deportiva lo han colocado entre los nombres que generan expectativa sobre el futuro del balompié nacional.

Esta vez, sin embargo, el motivo de la atención no fue un gol, una convocatoria o un posible fichaje internacional. Su visita al INE puso el foco en un paso cotidiano para millones de mexicanos: obtener la identificación que permite ejercer el derecho al voto y realizar numerosos trámites.

QUÉ NECESITAS PARA TRAMITAR LA CREDENCIAL DEL INE

Para quienes acaban de cumplir 18 años, el trámite de la credencial para votar requiere presentar tres documentos originales, sin tachaduras ni enmendaduras. El INE establece los siguientes requisitos:

• Acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana.

• CURP

• Identificación con fotografía vigente, como pasaporte, cartilla del Servicio Militar, licencia de conducir o credencial escolar que cumpla con las condiciones del instituto.

• Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, como un recibo de servicios o documento aceptado por la autoridad electoral.

El procedimiento es gratuito y personal. Antes de acudir, se recomienda consultar los módulos disponibles y programar una cita en el portal oficial del INE. Durante la atención, el personal revisará los documentos y registrará los datos del solicitante. Una vez que la credencial esté lista, deberá recogerse en el mismo módulo donde se realizó el trámite.

Si el joven no cuenta con alguna identificación con fotografía o comprobante de domicilio, el instituto contempla alternativas mediante dos testigos que cumplan con las condiciones establecidas. Los requisitos completos pueden consultarse en el sitio oficial: https://www.ine.mx/credencial/documentos-necesarios/.