Día de Muertos... ¿Cuándo se debe colocar la ofrenda y qué elementos necesitas?

La costumbre de colocar un altar para reencontrarnos con quienes ya no están sigue intacta, pero cada año surgen las mismas dudas entre las nuevas generaciones: ¿en qué fecha exacta debemos armar la mesa y qué cosas son imprescindibles para recibir a nuestros visitantes?

El Día de Muertos es una de las tradiciones más icónicas de México, un momento del año en el que los hogares se llenan de aroma a cempasúchil, copal y pan recién horneado.

Montar la ofrenda es un ritual vivo que combina raíces prehispánicas y herencia colonial. La antropóloga María Rodríguez señala: “El altar no es solo decoración, es un puente de memoria viva entre dos mundos que se encuentran cada año en el espacio doméstico”.

Para que nada se te pase, aquí te contamos las fechas clave del calendario y los objetos que le dan sentido a cada nivel.

CALENDARIO DE VISITAS DE LA OFRENDA

Aunque popularmente asociamos la festividad únicamente con el 1 y 2 de noviembre, la realidad es que el camino de las ánimas inicia mucho antes. Si quieres recibir a cada visitante a tiempo, toma en cuenta cómo se divide la llegada de las almas según la tradición popular mexicana:

• 27 de octubre: Noche dedicada a recordar a las mascotas que partieron.

• 28 de octubre: Recibimiento de personas que fallecieron en accidentes o de forma trágica.

• 29 de octubre: Día enfocado en las almas de quienes murieron ahogados.

• 30 y 31 de octubre: Momento de recordar a los niños no bautizados y a las ánimas olvidadas.

• 1 de noviembre: Día de Todos los Santos, dedicado a los niños o “angelitos”.

• 2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos, fecha principal para los adultos.

ELEMENTOS QUE DEBE LLEVAR TU ALTAR DE MUERTOS

1. Niveles

Los altares tienen por lo menos dos niveles (la tierra y el cielo). Algunos disponen de tres (incluyen el purgatorio para unos, o el inframundo para otros), y el más tradicional, siete (los pasos para llegar al cielo).

2. Pan de muertos

Tiene forma de domo, está adornado con huesos que forman una cruz y una bolita arriba —el cráneo—. Hay que ponerlo en el altar y, además, disfrutarlo con la familia.

3. Fotografías

Imágenes de quienes fallecieron y a quienes se dedica el altar. Se colocan en el nivel más alto.

4. Flores

El cempasúchil (o zempoalxóchitl) es la flor tradicional que se usa en los altares porque su aroma guía a los espíritus al mundo de los vivos. A los niños se les ponen alhelí y nube, que representan pureza y ternura. Es común poner caminos de pétalos para guiar a los difuntos al altar.

5. Papel picado

Representa la alegría por la visita de los fallecidos y simboliza el viento. El color morado es uno de los más tradicionales para el papel picado.

6. Arco

Representa la entrada de alma del difunto al mundo de los muertos. Se adorna con flor de cempasúchil.

7. Copal o Incienso

Desde la época prehispánica se le atribuía al copal el poder de purificar el ambiente.

8. Alimentos, frutas y bebidas

Las favoritas de los difuntos, aunque tradicionalmente: mole con pollo o guajolote, tortillas, frutas (mandarina, caña, limas y tejocotes) y dulce de calabaza, además de maíz, frijol y chile. Entre las bebidas, que no falte el chocolate preparado con agua.

9. Agua

Refleja la pureza del alma y el ciclo continuo de la regeneración de la vida (que tiene que ver con la cosecha) Además, calma la sed del espíritu.

10. Miniaturas

En muchos lugares se colocan en el altar miniaturas en barro o papel maché de calaveritas, bailando, tocando instrumentos musicales, jugando y disfrutando la vida de diferentes maneras. Es un modo alegre de adornarlos.

11. Pan

Alimento para las ánimas.

12. Velas, cirios o veladoras

La luz simboliza la esperanza y es una guía para que las ánimas lleguen a nuestros hogares y para alumbrar su camino de regreso a su morada. Generalmente, hay una vela por cada difunto. Pueden ser blancas (pureza) o moradas (duelo).

13. Sal

Simboliza la purificación de los espíritus en el purgatorio.

14. Calaveritas

Están distribuidas por todo el altar y pueden ser de azúcar o de barro. Generalmente son muy coloridas. Lo ideal es que cada difunto tenga una con su nombre. Las calaveras de azúcar quizás sean uno de los elementos más populares de estos altares de muertos.

15. Objetos personales

Los más preciados de los difuntos. A los niños se les deja un perrito izcuintle (xoloitzcuintle) de juguete para que se sientan contentos al volver.