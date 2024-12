Periodistas anticipan una hostilidad renovada hacia su labor con la nueva administración Trump

Un destacado editor desaconsejó adoptar una postura de confrontación hacia un gobierno que aún no ha asumido el cargo. “ Puede haber un momento para gritar que viene el lobo ”, dijo Stephen Engelberg, editor en jefe del medio de noticias sin fines de lucro ProPublica. “ Pero no creo que hayamos llegado a eso ”.

Una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, pero no una cuarta

En declaraciones a Fox News dos semanas después de su elección, Trump dijo que le debía al pueblo estadounidense ser abierto y disponible para la prensa, si le trata con justicia.

“No busco represalias, protagonismo ni destruir a personas que me trataron muy injustamente, o incluso mal más allá de lo comprensible”, le dijo a Fox. “Siempre busco dar una segunda o incluso una tercera oportunidad, pero nunca estoy dispuesto a dar una cuarta. Ahí es donde trazo la línea”.

Los medios de noticias llegan a la segunda era Trump con una debilidad tanto financiera como en apoyo público. En gran medida, Trump evitó los medios tradicionales durante su campaña en favor de los podcasts, pero aún así tuvo tiempo para quejas específicas contra ABC, CBS y NBC.

El equipo de Trump sabe que muchos de sus seguidores desprecian a una prensa inquisitiva, y avivar esa furia tiene ventajas políticas. Dos ejemplos en la campaña para instalar al nominado de Trump, Pete Hegseth, como secretario de Defensa muestran cómo el trabajo periodístico rutinario puede describirse como un ataque.

Cuando The New York Times recibió un aviso sobre un correo electrónico que la madre de Hegseth había enviado criticando su trato hacia las mujeres, la llamaron para pedirle comentarios. Después Penelope Hegseth dijo a Fox News que lo percibió como una amenaza, aunque eso permitió al periódico informar que ella se había disculpado rápidamente por enviar el correo electrónico y dice que ahora no piensa eso sobre él.

Pete Hegseth también utilizó las redes sociales para decir que ProPublica, a quien llamó un “grupo de hackers de izquierdas”, estaba a punto de publicar a sabiendas un artículo falso sobre que no había sido aceptado en West Point hace décadas. El sitio de noticias había contactado con él después de que funcionarios de la academia militar contradijeran las afirmaciones de Hegseth de que había sido aceptado. Hegseth proporcionó pruebas de que esos funcionarios estaban equivocados, y ProPublica nunca publicó el artículo.