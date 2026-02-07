Planea CEO de OpenAI que la misma IA dirija a la empresa

El CEO de OpenAI, Sam Altman, está considerando un plan de sucesión para la compañía con el que la IA se haría cargo de la dirección general, publicó la revista Forbes.

Señaló que uno de sus objetivos al frente de OpenAI es desarrollar una Inteligencia Artificial General (AGI, por sus siglas en inglés) capaz de dirigir empresas.

TE PUEDE INTERESAR: Donará Gobierno de Trump equipo de alerta migratoria para México

La AGI es un tipo hipotético de IA que tiene la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimientos en una amplia variedad de tareas, igualando o superando la inteligencia humana en casi cualquier campo cognitivo.

Así, a diferencia de la IA actual (que es “estrecha” y enfocada a una sola tarea), la AGI podría razonar, planificar y resolver problemas complejos de forma autónoma.Altman anotó a Forbes que OpenAI ya va avanzando en la AGI.

La revista expuso que Altman “tiene participaciones en más de 500 empresas”, y los empleados expresan su preocupación en privado por la insistencia de que en OpenAI quiere hacer “demasiado y muy rápido”.

Sobre la publicación, el sitio The Run Down AI resaltó que nadie en el tema de la Inteligencia Artificial genera más titulares que Altman.

”Ya sea que afirme que la AGI ya está aquí o proponga un plan de sucesión de la IA, el talento de Altman para impulsar la narrativa es innegable”.

”La pregunta es si la ejecución y la dirección en expansión de OpenAI pueden mantenerse a la altura de sus afirmaciones visionarias”, apuntó.