$!ChatGPT se restablece tras falla masiva de OpenAI este 3 de febrero

Alrededor de las 14:00 horas del 3 de febrero, usuarios reportaron la caída masiva de OpenAI: una empresa de inteligencia artificial estadounidense que ofrece herramientas y aplicaciones que incluyen ChatGPT, Sora, Dall-E, Data Analyst, y muchas otras.

El foco máximo de las fallas estuvo relacionado con ChatGPT, tanto en la aplicación móvil como en el sitio web, de acuerdo con los datos proporcionados por Downdetector.

No obstante, la plataforma ya se ha estabilizado con el paso del tiempo, provocando que los reportes disminuyan considerablemente.