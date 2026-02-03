ChatGPT se restablece tras falla masiva de OpenAI este 3 de febrero
OpenAI tuvo una caída masiva durante la tarde del 3 de febrero. Según Downdetector, las fallas se centraron en el funcionamiento de ChatGPT
Alrededor de las 14:00 horas del 3 de febrero, usuarios reportaron la caída masiva de OpenAI: una empresa de inteligencia artificial estadounidense que ofrece herramientas y aplicaciones que incluyen ChatGPT, Sora, Dall-E, Data Analyst, y muchas otras.
El foco máximo de las fallas estuvo relacionado con ChatGPT, tanto en la aplicación móvil como en el sitio web, de acuerdo con los datos proporcionados por Downdetector.
No obstante, la plataforma ya se ha estabilizado con el paso del tiempo, provocando que los reportes disminuyan considerablemente.
LUGARES DE MÉXICO DONDE SE REGISTRÓ MAYOR FALLA DE CHATGPT
La gráfica de Downdetector muestra que las zonas con mayor cantidad de reportes por error, son:
1. Monterrey;
2. Tijuana;
3. Torreón;
4. Guaymas;
5. Guadalajara;
6. Ciudad de México;
7. Colima;
8. Mérida.
En caso de experimentar problemas o errores en la plataforma, los usuarios comprometidos podrán levantar una queja en https://downdetector.mx.
OTRAS PLATAFORMAS DE IA PARECIDAS A CHATGPT
Recuerde que siempre existen alternativas. Por ello, VANGUARDIA enlista a continuación otras herramientas de chatbots, similares a ChatGPT.
1. Google Gemini: Chatbot conversacional de Google con capacidades multimodales. Funciona para texto, imagen y diálogo.
2. Claude: Inteligencia Artificial enfocada en respuestas seguras, coherentes y éticas.
3. Microsoft Copilot: Asistente integrado en la búsqueda de Microsoft y Office.
4. Meta AI: Asistente basado en los modelos LLaMA de Meta.
Es importante mencionar que puedes buscar diferentes plataformas de inteligencia artificial, de acuerdo con las necesidades o tareas que necesites resolver en el momento.