ChatGPT se restablece tras falla masiva de OpenAI este 3 de febrero

Tech
/ 3 febrero 2026
    ChatGPT de OpenAI tuvo falla masiva en México. VANGUARDIA

OpenAI tuvo una caída masiva durante la tarde del 3 de febrero. Según Downdetector, las fallas se centraron en el funcionamiento de ChatGPT

Alrededor de las 14:00 horas del 3 de febrero, usuarios reportaron la caída masiva de OpenAI: una empresa de inteligencia artificial estadounidense que ofrece herramientas y aplicaciones que incluyen ChatGPT, Sora, Dall-E, Data Analyst, y muchas otras.

El foco máximo de las fallas estuvo relacionado con ChatGPT, tanto en la aplicación móvil como en el sitio web, de acuerdo con los datos proporcionados por Downdetector.

No obstante, la plataforma ya se ha estabilizado con el paso del tiempo, provocando que los reportes disminuyan considerablemente.

$!Caída masiva de ChatGPT.
Caída masiva de ChatGPT. DOWNDETECTOR

LUGARES DE MÉXICO DONDE SE REGISTRÓ MAYOR FALLA DE CHATGPT

La gráfica de Downdetector muestra que las zonas con mayor cantidad de reportes por error, son:

1. Monterrey;

2. Tijuana;

3. Torreón;

4. Guaymas;

5. Guadalajara;

6. Ciudad de México;

7. Colima;

8. Mérida.

En caso de experimentar problemas o errores en la plataforma, los usuarios comprometidos podrán levantar una queja en https://downdetector.mx.

$!ChatGPT se restablece tras falla masiva de OpenAI este 3 de febrero

OTRAS PLATAFORMAS DE IA PARECIDAS A CHATGPT

Recuerde que siempre existen alternativas. Por ello, VANGUARDIA enlista a continuación otras herramientas de chatbots, similares a ChatGPT.

1. Google Gemini: Chatbot conversacional de Google con capacidades multimodales. Funciona para texto, imagen y diálogo.

2. Claude: Inteligencia Artificial enfocada en respuestas seguras, coherentes y éticas.

3. Microsoft Copilot: Asistente integrado en la búsqueda de Microsoft y Office.

4. Meta AI: Asistente basado en los modelos LLaMA de Meta.

Es importante mencionar que puedes buscar diferentes plataformas de inteligencia artificial, de acuerdo con las necesidades o tareas que necesites resolver en el momento.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

