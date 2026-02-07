Donará Gobierno de Trump equipo de alerta migratoria para México

México
/ 7 febrero 2026
    El sistema, conectado a bases de datos del FBI, también alerta en tiempo real al CBP sobre antecedentes criminales. REFORMA

Dicho sistema permite al INM verificar en tiempo real la información de todas las personas que entran y salen del País

El Gobierno de Estados Unidos donará a México los equipos necesarios para que reanuden la operación del sistema automático de revisión de pasajeros y carga --que quedó obsoleto desde hace tres años-- y que comparten con el Instituto Nacional de Migración (INM).

Se trata del sistema Automated Targeting System Global (ATS-G), que permite al INM verificar en tiempo real la información de todas las personas que entran y salen del País, contrastando con datos de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés), para detectar situaciones de riesgo para la seguridad nacional.

El sistema, conectado a bases de datos del FBI, también alerta en tiempo real al CBP sobre antecedentes criminales de personas que están documentando su vuelo en aeropuertos fuera de EU, o que aparecen en manifiestos que las aerolíneas deben entregar con anticipación.

Dichos antecedentes pueden incluir violaciones a las leyes migratorias estadounidenses y Órdenes de arresto pendientes, incluso por faltas menores.

Con esa información, más el uso de tecnología de reconocimiento facial, el CBP puede pedir de inmediato a la aerolínea que no permita el abordaje de la persona, asÌ como recomendar la revocación de su visa.

Desde 2001, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de EU opera el Centro Nacional de Targeting en Sterling, Virginia, donde agentes del CBP procesan la información generada por el ATS-G, tanto en ese país, como en naciones asociadas que han aceptado usar el sistema.

La información permite generar, de manera continua, “evaluaciones de riesgo” sobre los pasajeros, para las cuales se usan datos de otras agencias, como FinCEN, que combate el lavado de dinero.

El Departamento de Estado, por medio de su Buró para Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL) donará los servidores, computadoras y software para que el INM pueda volver a utilizar el sistema.

”En noviembre de 2022, durante reuniones entre el CBP y el INM, se descubrió que el ATS-G que se usaba en México ya estaba obsoleto”, dice la solicitud a proveedores, publicada el pasado 29 de diciembre.

El equipo requerido son 2 servidores Dell de última generación para aplicaciones y bases de datos, asÌ como 5 licencias para uso de los programas respectivos.

Una vez asignado el contrato, el equipo deberá ser instalado dentro de los 20 días posteriores en la sede del INM, ubicada en Polanco, en la CDMX.

”Mediante la comparación rápida de información de carga y pasajeros contra las bases de datos del CBP y otros registros de inteligencia, el ATS-G permite la identificación de viajeros y cargamentos de alto riesgo que podrían significar amenazas a la seguridad nacional.

“Este enfoque proactivo permite fortalecer la seguridad fronteriza, interrumpe actividades terroristas y criminales, y asegura el flujo eficiente de comercio y viajeros”, explicó el INL.

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

