En Texas, las autoridades locales temían el riesgo de inundaciones, pero no aprobaron los sistemas de alerta

Al final, se hizo poco. Cuando la catastrófica crecida de las aguas atravesó el condado de Kerr la semana pasada, no hubo sirenas ni monitores de inundación temprana. En su lugar, hubo alertas de texto que llegaron tarde para algunos residentes y que otros desestimaron o no vieron.

¿Pero era suficiente? Los funcionarios se plantearon complementar el sistema con sirenas y medidores fluviales, junto con otras herramientas modernas de comunicación. “ Podemos hacer todo el seguimiento del nivel del agua que queramos, pero si no hacemos llegar esa información al público a tiempo, entonces todo esto no vale la pena ”, dijo Tom Moser, entonces comisionado del condado de Kerr.

“Se evaporó”, dijo Moser. “Simplemente no se llevó a cabo”.

Los medidores pueden utilizarse entonces para avisar a quienes corren riesgo de inundación, ya sea mediante mensajes de texto, que pueden no ser eficaces en zonas con un servicio de telefonía móvil irregular; notificaciones emitidas por televisión y radio, o a veces mediante una serie de sirenas.

Pero en una entrevista reciente , Rob Kelly, juez del condado de Kerr y su funcionario electo de mayor rango, dijo que los residentes locales se habían resistido a nuevos gastos. “ Los contribuyentes no lo pagarían ”, dijo, y añadió que no sabía si la gente lo reconsideraría ahora.

Según una transcripción de una reunión del Tribunal de Comisionados del Condado de Kerr celebrada en 2017, los funcionarios debatieron cómo, incluso con sensores adicionales del nivel del agua a lo largo del río Guadalupe, el condado seguiría necesitando una forma de alertar a los residentes si el nivel del agua subía peligrosamente rápido.

Los funcionarios del condado consideraron que las sirenas, que se utilizan en todo Texas para alertar a los residentes en caso de tornado, podrían alertar a quienes viven junto al río en caso de inundación.

“Con todas las colinas y demás, la cobertura móvil no es muy buena en algunas zonas de Hill Country”, dijo Moser, y añadió que una serie de sirenas podría haber proporcionado a la gente de las zonas vulnerables tiempo suficiente para evacuar.

Moser se jubiló como comisionado del condado de Kerr en 2021. Pero dijo que las inundaciones de esta semana debían tomarse como una advertencia.

“Creo que habrá muchos lugares en Estados Unidos que se fijarán en este suceso que ocurrió en el condado de Kerr y determinarán qué se podría hacer”, dijo Moser. “Creo que deberían salir cosas de esto. Debería ser una lección aprendida”.

El domingo, los actuales funcionarios municipales no hablaron de las anteriores deliberaciones sobre los sistemas de alerta. Dalton Rice, administrador municipal de Kerrville, eludió una pregunta sobre la eficacia de las notificaciones locales de emergencia, y dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que “no era el momento de especular”.

“Se va a realizar una revisión completa de esto, para que podamos asegurarnos que nos concentramos en la preparación para el futuro”, dijo.

Gori dijo que la decisión de no instalar sistemas de alerta en el pasado se ha debido al costo para muchos condados de Texas.

“Si el condado dispusiera de un sistema de alerta de inundaciones, les habría ido mucho mejor en términos de preparación, pero la mayoría de los condados rurales de Texas sencillamente carecen de fondos para implantar sistemas de alerta de inundaciones por sí mismos”, dijo en un correo electrónico.

Sin embargo, algunos sistemas más sencillos, como los que utilizan pluviómetros o aforadores de caudal, podrían no haber dejado tiempo suficiente para las evacuaciones, dada la rapidez con que subió el agua en el condado de Kerr, añadió.

NO ES EL ÚNICO QUE SE ENFRENTA A ESTOS RETOS

“Los condados rurales carecen mucho de datos suficientes, lo que significa que estamos prácticamente ciegos a la hora de identificar las zonas propensas a las inundaciones”, dijo Gori.

Texas tiene un creciente retraso en proyectos de gestión de inundaciones, que suman unos 54 mil millones de dólares en todo el estado. El plan estatal de inundaciones de la Junta de Desarrollo del Agua de Texas pedía a los legisladores que destinaran fondos adicionales para invertir en infraestructuras que podrían salvar vidas.

Pero hasta ahora los legisladores solo han asignado una fracción del dinero necesario para proyectos de inundaciones a través del Fondo de Infraestructuras para Inundaciones del estado, unos 669 millones de dólares hasta la fecha, incluso cuando los legisladores estatales aprobaron este año recortes de 51.000 millones de dólares en el impuesto sobre bienes inmuebles.

El condado de Kerr, en conversaciones previas sobre un sistema de alerta, había explorado junto con otros miembros de la Autoridad del Alto Río Guadalupe la posibilidad de solicitar ayuda económica a través del fondo de infraestructuras. Pero la autoridad abandonó la idea tras enterarse de que el fondo solo aportaría alrededor del 5 por ciento del dinero necesario para el proyecto.

Durante las inundaciones de la semana pasada, a pesar de las notificaciones de texto que advertían de la rápida subida de las aguas, algunos residentes no estaban seguros de la seriedad con que debían tomarse los avisos de inundación, porque no son inusuales en esa parte del estado.

Sujey Martin, residente de Kerrville desde hace 15 años, dijo que la despertó una alerta de emergencia en su teléfono cerca de las 2 a. m. del viernes. Dijo que le echó un vistazo y volvió a dormir.

“Nunca es tan grave, así que no le di mucha importancia”, dijo.

No se alarmó hasta alrededor de las 5 a. m., cuando se dio cuenta de que se había ido la luz y empezó a leer en Facebook noticias sobre inundaciones y evacuaciones, algunas de ellas a pocas calles de su casa. “Llovía mucho”, recordó.

Louis Kocurek, de 65 años, quien vive en Center Point, a unos 16 kilómetros al sureste de Kerrville, dijo que nunca había recibido una alerta oficial del gobierno sobre la inundación. Se había inscrito en un servicio privado de alerta de emergencias conocido como CodeRED, pero cuando llegó la alerta, se había ido la luz. En ese momento, dijo, conocía la situación desde hacía al menos tres horas, pues su yerno le había avisado cerca de las 6.30 a. m.

Había comprobado el nivel del agua del arroyo cercano a su casa y decidió quedarse donde estaba, aunque en un momento dado el agua del arroyo subió 4,5 metros en 15 minutos. Su casa está situada a mayor altitud que las de algunos vecinos, y en ella se refugiaron 11 personas.

Kocurek dijo que la alerta del CodeRED llegó a las 10:07 a. m. “En ese momento, las carreteras estaban cerradas, no había forma de salir”. Su casa, finalmente, no se inundó.

Linda Clanton, una maestra jubilada que vive en las afueras de Kerrville, dijo que no supo lo grave que había sido la inundación hasta que su hermana la llamó y la despertó con la noticia a las 8:30 a. m. del viernes. Al día siguiente, se encontraba entre varias personas que observaban la destrucción generalizada y los montones de escombros causados por la riada en el parque Louise Hays, junto al río Guadalupe, en la parte oeste de la ciudad.

Dijo que no podía estar segura de que incluso las sirenas hubieran sido útiles para advertir a la gente sobre el rápido movimiento del agua.

“Estamos todos dispersos entre las colinas y los árboles”, dijo. “Si tuviéramos una sirena aquí en el pueblo, nadie más que la gente del pueblo la oiría”, añadió. “Tendríamos que tener sirenas por todas partes, y eso supone mucho dinero y muchas cosas que pueden salir mal”.

Y EL PELIGRO AÚN NO HABÍA TERMINADO

Hacia las 3 p. m. del domingo, se envió otra alerta de emergencia a las personas que se encontraban a lo largo del río Guadalupe, incluidos los centenares que realizaban búsquedas, que advertía de la “alta probabilidad de desbordamiento del río”. Desplázate a terrenos más elevados, instaba la alerta. c. 2025 The New York Times Company.

Por Jesus Jiménez, Margarita Birnbaum, Danny Hakim y Mike Baker, The New York Times.