Policía en Francia detiene a un alumno tras un tiroteo escolar que dejó 2 heridos

Un miembro del personal de la secundaria Joseph Lakanal en Aubagne, al este de Marsella, desarmó al chico después de que disparó múltiples veces mientras deambulaba por dos pisos de la escuela, dijeron los fiscales. Luego la policía lo puso bajo custodia. Aubagne está a unos 15 kilómetros al este de la ciudad portuaria de Marsella.

La policía en Francia detuvo a un alumno de 14 años sospechoso de abrir fuego este lunes 12 de octubre contra el director de su escuela y un profesor con una escopeta de caza que ocultó en un estuche de guitarra, hiriendo a ambos en un inusual tiroteo escolar , dijeron los fiscales.

El fiscal de Marsella, Nicolas Bessone, dijo en un comunicado que el alumno disparó una o dos veces en el primer piso, hiriendo al director y al profesor en las piernas. Fueron alcanzados por munición utilizada en escopetas de calibre 12, precisó la policía. Fueron trasladados a un hospital con heridas que no ponían en peligro su vida, dijo el fiscal.

Luego el chico fue al segundo piso y volvió a abrir fuego, dos veces, indicó.

Ningún alumno resultó herido, dijeron la policía y el alcalde de Aubagne. El alcalde dijo que se está ofreciendo asesoramiento de salud mental a los alumnos.

No había información que sugiriera que el tiroteo estuviera relacionado con las protestas de estudiantes que exigen más financiamiento para las escuelas y que han sacudido a Francia durante varias semanas.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, publicó en X que “este acto inaceptable vuelve a poner de relieve el aumento de la violencia desenfrenada en nuestra sociedad, contra la que todos debemos movilizarnos. Con palabras y también con hechos”.

Los tiroteos escolares son inusuales en Francia. En 2017, un estudiante de 16 años armado con un rifle, pistolas y una pequeña granada abrió fuego en una secundaria en el sur del país, hiriendo a tres estudiantes y al director.

Los apuñalamientos en escuelas también son poco comunes. El año pasado, el empleado de una secundaria en el este de Francia falleció tras ser apuñalado por un alumno durante una revisión de mochilas.

También en 2025, un alumno de 15 años apuñaló a otros cuatro estudiantes en una secundaria en el oeste del país y mató a uno de ellos antes de ser arrestado.