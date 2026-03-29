Policía israelí impide a líderes católicos celebrar misa de Domingo de Ramos en iglesia de Jerusalén

TEL AVIV.- La policía israelí impidió que líderes católicos entraran en la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar misa en la festividad cristiana del Domingo de Ramos por primera vez en siglos, informó el Patriarcado Latino el domingo.

Los principales lugares sagrados de Jerusalén están cerrados debido a la guerra en curso con Irán, incluida la iglesia, ya que la ciudad ha sido blanco de frecuentes ataques con misiles iraníes.

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La Iglesia católica calificó la decisión policial de “una medida manifiestamente irrazonable y groseramente desproporcionada”. Impidió que dos de los principales líderes religiosos de la iglesia, entre ellos el cardenal Pierbattista Pizzaballa y el jefe de la Custodia en Tierra Santa, celebraran el Domingo de Ramos en el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado.

El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén e inicia las conmemoraciones de la Semana Santa para los cristianos que siguen el calendario latino, que culmina con la Pascua el próximo domingo.

La policía israelí señaló que notificó a la Iglesia católica el sábado que no podía celebrarse ninguna misa por la falta de acceso para vehículos de emergencia en los estrechos callejones de la Ciudad Vieja y la falta de refugio adecuado.

Sin embargo, el Patriarcado Latino indicó que la iglesia del Santo Sepulcro ha estado acogiendo misas que no están abiertas al público desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, y no estaba claro por qué la misa del domingo y el acceso de los dos sacerdotes eran diferentes.

“Es un día muy, muy sagrado para los cristianos y, en nuestra opinión, no había justificación para una decisión o una acción así”, subrayó Farid Jubran, portavoz del Patriarcado Latino de Jerusalén.

Jubran explicó que se había solicitado permiso a la policía para que unos pocos líderes religiosos entraran en la iglesia del Santo Sepulcro para una misa privada el domingo, no una abierta al público. El Patriarcado sostuvo que la decisión obstaculizó la libertad de culto y el statu quo en Jerusalén.

La procesión tradicional del Domingo de Ramos normalmente reúne a decenas de miles de cristianos de todo el mundo, que caminan desde el Monte de los Olivos por las estrechas y empinadas calles hacia la Ciudad Vieja, agitando palmas y cantando.

El Patriarcado canceló la procesión tradicional la semana pasada por motivos de seguridad, y ha celebrado misas limitadas a menos de 50 fieles en cumplimiento de las directrices del ejército israelí para la población civil.

Pizzaballa celebró misa en el cercano monasterio de San Salvador, una imponente iglesia de mármol situada junto a una escuela de música subterránea que el ejército israelí ha considerado un espacio seguro de refugio. Más tarde el domingo, Pizzaballa realizó una oración por la paz en el santuario Dominus Flevit, en el Monte de los Olivos, pero mantuvo su homilía centrada en Jesús y no mencionó el incidente de la mañana.

El papa León XIV, al final de la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, rezó por todos los cristianos de Oriente Medio, quienes, dijo, estaban viviendo un conflicto “atroz”. Afirmó que “en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos”, aunque no dio más detalles.

El portavoz del Vaticano no respondió cuando se le pidió comentar el incidente en Jerusalén.