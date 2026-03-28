Marchan miles en Estados Unidos: repudian a Trump

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Internacional
/ 28 marzo 2026
    Marchan miles en Estados Unidos: repudian a Trump
    De acuerdo con medios estadounidenses, se llevaron a cabo protestas en los 50 estados de Estados Unidos. AP

En más de 3 mil 300 protestas, se manifestaron contra el presidente de EU, la guerra con Irán y los abusos de agentes del ICE

El movimiento ‘No Kings’ (No reyes) organizó este sábado más de 3 mil 300 protestas en los 50 estados de Estados Unidos, para repudiar el presunto autoritarismo del presidente Donald Trump, lo que se replicó en México, Canadá y capitales europeas como Madrid, Roma y Londres.

Los manifestantes denunciaron en esta tercera edición de la jornada la “guerra ilegal” que Trump comenzó justo hace un mes en Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los “abusos” del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

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La movilización principal ocurrió ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra ICE y la Patrulla Fronteriza porque sus agentes mataron ahí a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en enero.

Ahí hablaron el cantante estadounidense Bruce Springsteen, el senador progresista Bernie Sanders, la actriz Jane Fonda y líderes de los mayores sindicatos del país, como Liz Schuler, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés).

“Las tropas federales trajeron muerte y terror a las calles de Mineápolis. Escogieron la ciudad equivocada. El poder y la solidaridad de las personas de Mineápolis y Minnesota fueron una inspiración para el país entero”, expresó Springsteen, quien cantó su tema ‘Streets of Minneapolis’ (Calles de Mineápolis).

La coalición ‘No Kings’ de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), espera superar las anteriores dos ediciones, la de 7 millones de asistentes y 2 mil 700 eventos en octubre pasado, y la de 5 millones de manifestantes en 2 mil 100 sitios en junio de 2025.

En Estados Unidos las marcharon llegaron hasta la región ártica del pueblo de Kotzebue, en Alaska, y hasta las regiones fronterizas con México en estados como Arizona y Texas, además de reunir a defensores de migrantes en ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles y Washington.

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“Los inmigrantes son parte de nuestras vidas. Sabemos eso. El abuso de esta gente está brotando los corazones americanos”, expresó a EFE el padre Frank O’Loughlin, director ejecutivo del Guatemalan-Maya Center, en una de las marchas en Miami.

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Las protestas transcurrieron de manera pacífica y sin incidentes reportados por las autoridades, como en la capital estadounidense, donde miles de personas, incluyendo familias con niños, se congregaron en la Explanada Nacional (National Mall) en un ambiente festivo.

Opositores a Trump también se congregaron en urbes internacionales como Ciudad de México, Toronto, Roma, Madrid y Londres, motivados por las implicaciones de la guerra en Irán.

Las manifestaciones en Estados Unidos ocurren mientras la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59 % de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de Fox News el miércoles.

CONDENA CASA BLANCA PROTESTAS

La Casa Blanca desestimó este sábado las protestas de ‘No Kings’ (No reyes), que atrajeron a miles de manifestantes en las principales ciudades de Estados Unidos.

En un comunicado, replicado por medios locales, la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson, calificó las protestas de “sesiones de terapia” para el “trastorno por Trump”, un término utilizado por el presidente Donald Trump y el oficialismo para burlarse de la oposición.

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“La única gente a la que le interesan (las manifestaciones) son a los reporteros a los que les pagan para cubrirlas”, agregó la portavoz.

Los organizadores aún no han entregado cifras oficiales de participación, pero cientos de personas en ciudades como Nueva York, Washington DC, Minneapolis, Chicago y Los Ángeles participaron en la jornada.

Las manifestaciones en Estados Unidos ocurren mientras la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59 por ciento de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de Fox News el miércoles.

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