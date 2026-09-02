Por el brote de ébola en el Congo más de 3 mil personas han fallecido

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    Por el brote de ébola en el Congo más de 3 mil personas han fallecido
    Varias personas con equipos de protección colocan un ataúd con los restos de Baudjo Baraka Jules, de 6 años y que murió de ébola, en una tumba, en Bunia, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo. AP/Dieudonne Dirole

El virus se ha propagado ya a seis provincias

BUNIA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO- El brote de ébola en República Democrática del Congo ha matado a más de 3 mil personas entre los más de 6.100 casos confirmados, de acuerdo con los datos ofrecidos por el gobierno el miércoles, mientras la enfermedad se propaga a una velocidad sin precedentes, más rápido que los esfuerzos por rastrearla y frenarla.

Los datos del Ministerio de Salud de Congo mostraron que el brote ha registrado 6,186 casos confirmados, incluidos 3,007 fallecimientos desde que se declaró una emergencia sanitaria mundial a mediados de mayo. Sigue siendo el brote de ébola de más rápido crecimiento jamás registrado.

Jean-Claude Angwanzia, un residente de Bunia, relató que dejó Mambassa, en el epicentro de la provincia de Ituri, porque no se sentía seguro. Dijo que apenas veía a trabajadores sanitarios y que los cuerpos infectados estaban siendo mal manejados, lo que generó temores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/congo-reporta-mas-de-seis-mil-casos-confirmados-de-ebola-y-casi-tres-mil-muertes-JH23173479

“Tuve que huir de la zona por el peligro que se cernía sobre nosotros”, expresó.

El ritmo del brote está poniendo a prueba la vida de las personas.

Papy Baraka, un conductor de transporte público en Bunia, ha tenido que reducir el número de pasajeros que recoge en su coche.

“La enfermedad pone a todos en riesgo, y la vida diaria casi se ha frenado totalmente. Tenemos miedo”, indicó.

Las últimas semanas se ha registrado un repunte de los contagios, con dos nuevas zonas sanitarias afectadas la semana pasada en Kivu del Norte, donde la tasa de letalidad es mucho más alta que en el resto de las provincias afectadas. El virus se ha propagado ya a seis provincias.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalaron el martes en un reporte que los esfuerzos para contener el virus “seguían por debajo de los objetivos de respuesta establecidos” y que el rápido de la enfermedad en muchas zonas de salud indica una “expansión descontrolada del brote”.

El reporte indicó que la mayoría de los casos están “ocurriendo fuera de las cadenas de transmisión conocidas” como resultado de que el porcentaje de nuevos casos confirmados proviene de solo entre el 15% y el 20% de los contactos conocidos.

Los trabajadores sanitarios están esforzándose en condiciones difíciles y se han declarado en huelga en múltiples ocasiones para exigir el pago de sus salarios.

La enfermedad ha seguido propagándose rápidamente por varios motivos, incluyendo el conflicto en la región donde se concentra el brote, los ataques contra trabajadores de la salud, la alta movilidad de los mineros y una infraestructura sanitaria inadecuada.

$!Varias personas vestidas con equipos de protección bajan a una tumba el féretro de Jeannine Katusabe, quien murió de ébola, durante su entierro en Bunia.
Varias personas vestidas con equipos de protección bajan a una tumba el féretro de Jeannine Katusabe, quien murió de ébola, durante su entierro en Bunia. AP/Dieudonne Dirole

La reanudación de las clases en medio del episodio también ha despertado temores acerca de la transmisión en las aulas.

La Organización Mundial de la Salud apuntó que el brote va camino de superar al más letal registrado nunca, el que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016 y que mató a 11.000 personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África manifestaron que el brote podría ser tres veces mayor que el número de casos registrados, ya que la vigilancia y el rastreo de contactos siguen siendo deficientes. A pesar de ello, este se ha convertido ya en el brote de ébola más letal en el país.

No hay vacuna ni tratamiento aprobado para el raro virus Bundibugyo, causante del brote actual. Actualmente hay un par de vacunas en desarrollo.

La semana pasada, el gobierno inició la distribución de la vacuna Ervebo a los sanitarios de primera línea en Kisangani, en la región nororiental de Tshopo. Ervebo ha ayudado a combatir brotes previos de la enfermedad y, según la OMS, podría ofrecer cierta protección.

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