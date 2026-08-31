Congo reporta más de seis mil casos confirmados de ébola y casi tres mil muertes

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    Congo reporta más de seis mil casos confirmados de ébola y casi tres mil muertes
    Varias personas con equipos de protección colocan un ataúd con los restos de Baudjo Baraka Jules, de 6 años y que murió de ébola, en una tumba, en Bunia, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 18 de agosto de 2026. AP

El virus no se ha podido controlar para que deje de expandirse a otras zonas de África Central; este ritmo podría superar el brote de los años de 2014-2016

Las autoridades de la República Democrática del Congo informaron el lunes que el brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia ya superó los 6 mil casos, con 2 mil 911 muertes.

Más de mil 360 personas se han recuperado del virus, en lo que las autoridades calificaron como un avance “alentador”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/brote-de-ebola-en-el-congo-registra-una-de-sus-mayores-cifras-semanales-de-muertes-BD23025163

El brote en el este del Congo se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores de la salud y los intensos movimientos de población. La situación es particularmente preocupante en los sitios de desplazamiento, donde los residentes ya viven en condiciones extremadamente precarias.

La semana pasada, el virus se extendió a dos nuevas zonas de salud en la región.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que sigue fuera de control y va camino de superar el brote de ébola de África de 2014-2016, el más mortífero registrado, que mató a más de 11 mil personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

El sábado, un equipo de respuesta al ébola fue atacado en las afueras de la localidad de Mambasa, en la provincia de Ituri, mientras respondía a una llamada para asegurar un cadáver. Jóvenes armados con machetes irrumpieron en el lugar del funeral, obligando al equipo a huir e hiriendo a uno de sus miembros, dijo un representante a The Associated Press.

“Exigimos mayor seguridad para poder operar en el terreno y hacer nuestro trabajo sin poner en peligro nuestras vidas”, dijo Floribert Magene, miembro del equipo de respuesta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-brote-de-ebola-en-congo-se-convierte-en-el-peor-del-pais-con-mas-de-2300-muertos-OI22917393

El brote es causado por el virus Bundibugyo, un tipo de ébola que no tiene vacuna ni tratamiento aprobados.

La semana pasada, el Congo comenzó a vacunar a trabajadores de la salud y otros trabajadores de primera línea con la vacuna Ervebo, que fue eficaz en brotes anteriores de ébola causados por el virus tipo Zaire, que es más común y para el que sí existe tratamiento.

Se están realizando ensayos clínicos para encontrar una vacuna contra el virus Bundibugyo.

Aunque el brote actual fue declarado a mediados de mayo, las autoridades creen que se estaba propagando desde febrero. Se ha extendido de tres zonas de salud a casi 60, y la mayoría de los casos y muertes ocurren fuera de la red de contactos monitoreados y dentro de las comunidades.

Los esfuerzos para controlar el brote —desde limitar las reuniones públicas hasta el distanciamiento social y el cierre de aeropuertos— han alterado la vida en las seis provincias, particularmente Ituri, que también ha sido devastada por la violencia rebelde.

El gobierno ha introducido algunas medidas, incluida la instalación de equipos de salud y saneamiento en algunos lugares, pero los grupos de defensa dicen que se necesita hacer más para generar confianza con la comunidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/reporta-congo-que-hay-2-mil-muertos-en-su-brote-de-ebola-es-la-expansion-de-la-enfermedad-mas-rapida-conocida-JB22768067

Aunque la vecina Uganda se declaró libre de ébola el mes pasado, el riesgo de una mayor propagación transfronteriza sigue existiendo, dijo la OMS la semana pasada.

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