Por primera vez, el papa Francisco asiste a la cumbre del G7

El papa Francisco, según anunció el Vaticano, participará el viernes en un debate sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en una sesión abierta a enviados de países que no son miembros del G7 . El Vaticano dijo que Francisco también sostendría conversaciones bilaterales con algunos de los líderes visitantes, entre ellos el presidente Joe Biden y el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan .

La presencia de Francisco en el G7 rompe con una larga tradición de la Iglesia católica de rechazar este tipo de invitaciones sobre la base de que un pontífice no necesita que los líderes del Estado o cualquier otra persona le ofrezcan una plataforma para hablar , dijo Alberto Melloni, historiador de la Iglesia italiana.

El reverendo Paolo Benanti, que trabaja como especialista en ética de la inteligencia artificial para el Vaticano y el gobierno italiano, dijo que la asistencia del papa a la reunión del G7 ponía de relieve su voluntad de comprometerse con cuestiones mundiales fundamentales.

“El papa demuestra que tiene estas antenas”, dijo el padre Benanti a los periodistas la semana pasada, citando otras preocupaciones importantes de Francisco, como la migración y el cambio climático, y añadió: ”Él percibe hacia dónde va el mundo”.

En la localidad costera de Savelletri, donde se celebra la cumbre del G7 en un complejo turístico de lujo, los residentes tenían grandes esperanzas puestas en la visita del papa. Aunque los estrictos protocolos de seguridad hacen improbable que los lugareños vean a Francisco en persona, muchos cruzaban los dedos para obtener algún beneficio, por pequeño que fuera.

“Al menos una bendición”, dijo una residente de 68 años, Laura Mancini. “Tiene que darnos eso”.

Emma Bubola es periodista del Times y trabaja en Londres, desde donde cubre noticias en toda Europa y alrededor del mundo. c. 2024 The New York Times Company.

