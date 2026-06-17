Por primera vez, superan las plataformas a los medios como una vía de acceso a las noticias

“Nuestro informe de 2026 constata que por todas partes las audiencias reaccionan con creciente inquietud ante los sucesivos episodios de turbulencias políticas, económicas y tecnológicas”, describe el Instituto Reuters ; por lo que, añade “se ponen en cuestión supuestos fundamentales sobre el modo en que funciona el mundo, ya que cambian alianzas internacionales de larga data, el sistema comercial global se ve sometido a una fuerte presión y la estructura básica del orden de posguerra parece cada vez más incierta. Al mismo tiempo, la gente se va adaptando a la rápida diseminación de la inteligencia artificial en varios aspectos de la vida cotidiana y las consecuencias reales del cambio climático se hacen sentir más y más”.

El último Informe de Noticias Digitales 2026 realizado por el Instituto Reuters, revela que actualmente las redes sociales y plataformas de vídeo superaron por primera vez a las webs, a las aplicaciones y canales de televisión de los medios de comunicación como la principal forma de informarse a nivel mundial.

La Agencia de Noticias EFE, explica que este nuevo informe que está basado en una encuesta que fue realizada “cerca de 100 mil consumidores de información digital en 48 mercados del mundo”, también muestra que en lo que se refiere a la confianza en las noticias, esta registró una caída del 37 %, siendo este su nivel más bajo desde que se inició la medición en 2015, “con descensos especialmente acusados en Filipinas, Irlanda, Tailandia, Perú y Polonia”.

El Instituto Reuters resalta que “A medida que el mundo se transforma a un ritmo acelerado, los medios informan y actualizan sobre estos acontecimientos las 24 horas, compitiendo por una porción de las cuatro a cinco horas diarias que las personas dedican a sus teléfonos inteligentes: para algunas, esto implica la oportunidad de mantenerse al tanto de las noticias mientras se desarrollan; para otras, el riesgo de crear una sensación de sobrecarga”, y prosigue aseverando que “este año, los datos marcan una mayor volatilidad que refleja la ascendente percepción de incertidumbre. En las respuestas a nuestra encuesta notamos ansiedad, desinterés y cinismo, pero también apertura a nuevas fuentes y formatos, y una fe inquebrantable en lo que el periodismo, en su mejor expresión, puede ofrecer”.

Tras los resultados arrojados en su nuevo informe, el Instituto Reuters precisa que observan una “profundización del consumo de noticias en las redes sociales, las plataformas de video y, recientemente, la inteligencia artificial”, esto ocurre al mismo tiempo, que existe in incremente de “la preocupación en torno a la confianza en las noticias, la desinformación y el impacto más amplio de estas plataformas”.

Así también el informe descubrió que hay un incremento en cuanto al uso de chatbots de inteligencia artificial con el propósito de acceder a temas de la actualidad, específicamente entre los jóvenes, así como también aumento de los creadores de contenido digital.

En el mundo online, el Instituto Reuters detalla que “la gente prefiere cada vez más ver las noticias en lugar de leerlas, y a menudo recurre a una extensa gama de fuentes y voces” y resalta que “algunos actores nuevos son creíbles e innovadores, y hacen un aporte positivo a la variedad de opciones informativas. Este reporte explora en detalle el auge de los creadores y otros emergentes productores de contenidos, el papel que desempeñan en este entorno cambiante y qué les valoran las audiencias”.

No obstante, el Instituto Reuters explica que a pesar de las “disrupciones” entorno a los temas políticos, económicos y sociales, “los valores esenciales del periodismo mantienen su relevancia”, y agrega que “a la gente todavía le importa lo que las noticias y el periodismo aspiran a ser, tanto en formas nuevas como en ciertas formas tradicionales”.

Entre los principales hallazgos de este nuevo informe están:

1. REDES SOCIALES Y LAS PLATAFORMAS DE VIDEO SUPERAN A LOS SITIOS WEB Y APLICACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En momentos en que el uso “de las fuentes informativas tradicionales” continúan registrando una caída; se vuelve más alto el consumo de noticias tanto en las redes sociale scomo en las plataformas de video.De acuerdo con el Instituto Reuters un 54% de usuarios “recurre a las redes sociales y las plataformas de video”, mientras que el “51% prefiere los sitios web y las aplicaciones de los medios. El cambio se produce en todos los grupos de edad”.

2. GANAN PROTAGONISMO LOS CHATBOTS DE IA COMO FUENTE DE INFORMACIÓN DE NOTICIAS

Actualmente un 10% de los usuarios se informa a través chatbots, frente al 7% de 2025; siendo este dato una muestra de su uso “crece rápidamente, pero no tanto como el uso de la IA para otros fines”.

3. CONTINÚA AVANZANDO EL CONSUMO DE NOTICIAS EN VIDEO

“Por primera vez, en todos los mercados del Digital News Report ahora la mayoría de la gente consume noticias en video cada semana: es el 77%, según el promedio global. Además, en 45 países se miran más videos informativos online que noticias en televisión”, indica el Instituto Reuters.

Otro dato revelador del informe es que en lo que se refiere a las noticias televisivas también muestran un “declive, pero a la vez se consolida otra vía: más de una cuarta parte de nuestros encuestados (27%) consume información a la carta en sus televisores inteligentes, mediante aplicaciones como YouTube.

5. CREADORES DE CONTENIDO VS MEDIOS TRADICIONALES DE COMUNICACIÓN

De acuerdo con los datos arrojados en este nuevo informe, cerca de una cuarta parte de las personas que participaron en la encuesta, es decir un 27%, “obtiene información de creadores o influencers vinculados a las noticias, y casi la mitad (46%) obtiene información de creadores de cualquier tipo”.

“Nuestros encuestados dicen que los creadores son más entretenidos, más fáciles de entender y más cercanos que los medios tradicionales. Pero también consideran que los creadores son menos confiables y más sesgados en comparación con otros atributos, como la autenticidad y la cercanía”, explica el Instituto Reuters.

5. HAY UNA DISMINUCIÓN DEL INTERÉS POR LAS NOTICIAS

En informe precisa que desde 2021, “la proporción de gente “extremadamente” o “muy” interesada en las noticias ha caído 13 puntos porcentuales en el promedio de los mercados que examinamos”; asimismo señala que el 25% de las personas que fueron encuestadas “son ahora consumidores ocasionales o pasivos de noticias, generalmente sólo una vez a la semana, y tienen escaso o nulo interés”, es decir, “se trata de un incremento de nueve puntos desde el 16% registrado hace cinco años. Sin embargo, aunque hay menos “amantes de las noticias” en casi todos los países, no han perdido su costumbre, su entusiasmo, su compromiso y su propensión a pagar: un mercado objetivo más pequeño, pero duradero”.

6. CONFIANZA EN LAS NOTICIAS DISMINUYE

El Instituto Reuters indica que en 29 de sus 48 mercados se observó una caída en cuanto a la confianza en las noticias, lo que derivó en una disminución “general hasta el nivel más bajo desde que comenzamos a medir en 2015 (37%); esto significa que “se redujo al menos cinco puntos porcentuales en 19 países”.

Esta disminución de la confianza, prosigue el Instituto Reuters, está vinculada, a “los cambios en el consumo de noticias”.

7. DEBIDO A UN MENOR CONSUMO EL PAGO DE NOTICIAS SE VE AFECTADO

El informe nuestra que “el porcentaje que paga por acceder a las noticias online se mantiene sin cambios en un 17%, tomando la canasta de 20 países que venimos monitoreando”; lo que es posible que va ser Wmás difícil aumentar estos ingresos, dado que se reduce el flujo de usuarios que entran en el embudo de suscripción de los sitios web y las aplicaciones de los medios”.

“Sin embargo, registramos una variación interesante en cuanto a los tipos de organizaciones periodísticas que reciben apoyo y por qué. Y esto marca oportunidades. Una cantidad significativa hace aportes económicos a la prensa no tradicional”, describe El Instituto Reuters, y prosigue explicando que “la gente paga principalmente por los beneficios directos que obtiene del contenido que quiere consumir: así lo indica el 81%. Pero además, la mitad (49%) también expresa motivaciones basadas en valores (por ejemplo, sostener al periodismo por su importancia para la sociedad) y algunos medios lo aprovechan”.

8. RESPALDO A LA IMPARCIALIDAD

No obstante a que el panorama pareciera “turbulento”, las personas continúan respaldando “la idea de la cobertura periodística ecuánime”; “l 45% elige la información que no toma partido, y el 46% cree que es lo mejor para el resto de la sociedad. En tiempos en los que ciertos comentaristas afirman que la imparcialidad ya es cosa del pasado, la mayoría de las audiencias sigue apoyándola (incluyendo los jóvenes)” concluye el informe.

En opinión de Jim Egan, quien es el autor principal del informe “las audiencias se enfrentan cada día a una competencia implacable por su atención en internet”, Egan prosigue diciendo que “no debería sorprender que algunos opten por desconectarse, otros por depender de lo que les llega en sus redes y muchos no tengan claro qué es fiable”.

“la gente sigue creyendo en la importancia de las noticias fiables y continúa confiando en los proveedores que les son familiares”. asevera Egan y concluye afirmando que,“el mandato del periodismo sigue vigente”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y el Instituto Reuters.