Así combaten los influencers la adicción a las redes sociales

NUEVA YORK- Es fácil quedar atrapado accidentalmente en un bucle interminable de videos en Instagram o TikTok. Pero a veces, ese desplazamiento sin sentido se ve interrumpido por un recordatorio de que lo que pensabas que era un descanso de diez minutos en tu teléfono se acercaba más a 30 minutos. Olivia Yokubonis, armada con una voz amable e investigación científica, a menudo aparece en los feeds de las plataformas sociales, recordando suavemente a los espectadores que tal vez no recuerden el video que vieron dos videos antes de que ella apareciera en la pantalla. Yokubonis es una creadora de contenido que se hace llamar Olivia Unplugged en línea, creando videos para combatir el uso excesivo o sin sentido de las redes sociales. En su mayoría, las personas que ven sus videos agradecen la interrupción del bucle interminable de contenido, tratándolo como una llamada de atención para dejar sus teléfonos. Otras veces, son sarcásticos. "La gente comenta y dice algo como, 'Oh, (es) irónico que estés publicando. Y yo digo, '¿Dónde más se supone que te encuentre, Kyle? ¿Afuera? No estás afuera. Estás aquí, sentado aquí'", dijo. "Para que realmente nos vean, tenemos que estar donde está la gente". El contenido de Yokubonis responde a la sensación que muchas personas tienen de que pasan demasiado tiempo en las redes sociales o aplicaciones. "La mayoría de las personas no tienen idea de cuánto tiempo pasan en las redes sociales", dijo Ofir Turel, profesor de gestión de sistemas de información en la Universidad de Melbourne, quien ha estudiado el uso de las redes sociales por años. A través de su investigación, Turel descubrió que cuando presentaba a las personas la información sobre su tiempo de pantalla, estaban prácticamente "en estado de shock" y muchas personas redujeron voluntariamente su uso después. Yokubonis es parte de un grupo creciente de creadores de contenido que hacen videos para animar a los espectadores a cerrar la aplicación que están usando. Algunos son agresivos en su enfoque, otros más moderados; algunos solo publican ocasionalmente sobre el uso excesivo de redes sociales, y algunos, como Yokubonis, dedican sus cuentas a ello.

Ella trabaja para Opal, una aplicación de tiempo de pantalla diseñada para ayudar a los usuarios a "recuperar su enfoque", dijo, pero aquellos que interactúan con su contenido podrían no tener idea de que trabaja para la empresa. Los logotipos de la marca, las constantes menciones para descargar la aplicación y otros signos de marca están casi completamente ausentes de su página. "A la gente le encanta escuchar a otras personas", dijo. Millones de vistas en sus videos apuntan a que eso es cierto. "Es una línea fina y un equilibrio encontrar una manera de poder cortar ese ruido, pero también no agregar al ruido", agregó. Ian A. Anderson, investigador postdoctoral en el Instituto de Tecnología de California, dijo que encuentra este tipo de contenido interesante, pero se pregunta si es lo suficientemente disruptivo como para incitar a la acción. También dijo que se pregunta si aquellos con los hábitos de consumo de contenidos más fuertes son "despreocupados sobre la forma en que están absorbiendo información". "Si están prestando toda su atención, siento que podría ser una interrupción efectiva, pero también creo que hay un grado en el que, si realmente eres un consumidor habitual, tal vez no estés completamente comprometido con ello", dijo. "Puedo pensar en todo tipo de variables diferentes que podrían cambiar la efectividad, pero suena como una forma interesante de intervenir desde adentro". Con miles de millones de usuarios activos en TikTok, Instagram, YouTube y otras plataformas de redes sociales, hablar de reducir el tiempo de pantalla es perenne, al igual que la idea de la adicción a las plataformas sociales. Pero hay un tremendo desacuerdo sobre si la adicción a las redes sociales realmente existe. ¿ES REAL LA "ADICCIÓN" A LAS REDES SOCIALES? Investigadores, psicólogos y otros expertos coinciden en que algunas personas pasan demasiado tiempo en las redes sociales, pero el acuerdo tiende a detenerse ahí. Algunos investigadores cuestionan si la adicción es el término apropiado para describir el uso intensivo de las redes sociales, argumentando que una persona debe experimentar síntomas identificables, como impulsos fuertes, a veces incontrolables, y abstinencia, para calificar como adicción. Otros, como Turel, reconocen que el término parece resonar con más personas y se usa a menudo de manera coloquial. Anderson dijo que reconoció la prevalencia de menciones casuales de estar adicto a los teléfonos y tenía curiosidad por ver si esa charla era "benigna".